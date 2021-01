Quatre grans càrnies de Girona van guanyar més de 100 milions d'euros l'any 2019

Ningú sabia què passaria poques setmanes després que les campanades de mitjanit donessin pas al 2020. En pocs dies, la covid-19, de la qual ja es començava a parlar a finals de 2019 a la Xina, es va estendre per tot el planeta i la vida va canviar de manera radical. Van arribar els estats d'alarma, els confinaments i les restriccions a l'activitat econòmica, que continuen en l'inici d'aquest 2021. Però res d'això era previsible a l'inici de l'any. Per tant, la foto fixa del 31 de desembre de 2019 amb les dades de vendes i resultats de les cent majors empreses gironines tira més aviat a color sèpia, al reflex d'un món que sembla haver desaparegut.

Les dades empresarials de 2019 ens mostren com la covid ha estroncat una marxa positiva en línies generals. En finalitzar aquell any, les cent majors mercantils de les comarques gironines havien sumat unes vendes de prop d'11.000 milions d'euros, amb un augment de l'11% en relació amb l'exercici precedent, segons la informació facilitada a aquest diari per la firma valenciana Infocif, filial del grup Gedesco especialitzada en l'anàlisi financera d'empreses. En l'anàlisi s'han comptabilitzat els dos últims comptes de les companyies presentats al Registre Mercantil. La majoria corresponen als de 2019, si bé hi ha una cinquena part de companyies del rànquing que encara no havien presentat els corresponents a 2019.

L'evolució de les vendes va ser bona, en línia general, però ho va ser encara més en els resultats. Els beneficis de les cent empreses gironines més grans ascendeixen a 371 d'euros, amb un augment del 27% respecte l'any anterior.

Una part significativa dels beneficis correspon al potent sector agroalimentari gironí, que cada any guanya pes en el rànquing de les 100 primeres companyies gironines.

Va ser un exercici esplèndid per a les grans càrnies, especialment les dedicades a la carn fresca i congelada, i sobretot per aquelles que exporten a la Xina. I és que el 2019 les exportacions de porcí al gegant asiàtic es van disparar degut a l'epidèmia de pesta porcina que va obligar a tancar bona part de les granges xineses. Només quatre empreses (Frigorífics Costa Brava, Càrniques de Juià, Càrniques de Celrà i Càrnica Batallé) van acumular guanys superiors als 100 milions d'euros. Sense tants beneficis, però amb una evolució positiva de facturació, trobem els grans elaboradors d'embotits, com Noel Monter, Espuña o Collel.

Un altre grup d'empreses ben representat en el rànquing gironí és el de la distribució alimentària. Destaca GM Food Iberica, amb seu a Vilamalla i propietària dels magatzems Gros Mercat i diferents cadenes de franquícies de supermercats, amb una facturacio que frega els 1.100 milions d'euros. En aquest mateix àmbit trobem companyies com Minio, Comerbal, Vent de France, Abanescu, Vins i Licors Grau o Valvi.

Entre les primeres empreses de la província també destaca el creixement que en els últims anys ha tingut la firma de comerç electrònic Tradeinn, dedicada a la venda de material esportiu, que entra per primer cop en el «top-20» del rànquing.

També ressalta el creixement de dues empreses dedicades als recursos humans, com Eurofirms, amb seu a Cassà de la Selva i que escala fins el cinquè lloc del rànquing, o Marlex.