El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la pròrroga dels ERTO i de la prestació per a autònoms fins al 31 de maig

El Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà la pròrroga fins al 31 de maig dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i de la prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms. Pel que fa als ERTO, el Ministeri de Treball va tancar dimarts de la setmana passada un acord amb els sindicats i la patronal per allargar la mesura quatre mesos més, ja que l'última pròrroga acabava el 31 de gener. L'executiu de Pedro Sánchez calcula que la nova pròrroga pot tenir un cost d'uns 5.500 milions d'euros en prestacions per als treballadors i en exoneracions a les empreses. La nova moratòria dels ERTO manté la clàusula que prohibeix a les empreses d'acomiadar en 6 mesos i simplifica diversos tràmits.

Per exemple, amb la pròrroga automàtica i amb més facilitats per passar d'un ERTO per força major a un per impediment d'activitat. També hi ha novetats pel que fa a la inclusió de tres noves activitats econòmiques als ERTO per a sectors específics especialment vulnerables i ultraprotegits: càmpings i aparcaments de caravanes, activitats de manteniment físic i lloguer de mitjans de navegació. Més enllà d'aquestes novetats, els ERTO mantenen el mateix esquema.

Actualment encara hi ha al voltant de 700.000 persones en ERTO a tot l'Estat espanyol. En el pic màxim de la pandèmia més de 3,4 milions de treballadors van estar en un ERTO. El mecanisme es va posar en marxa al març de l'any passat, a l'inici de la pandèmia.

En relació amb la pròrroga de la prestació per a autònoms, l'acord amb les associacions de treballadors per compte propi recull una rebaixa del 75 al 50% del nivell de caiguda d'activitat necessari per accedir a la prestació.