"Si no cuidem l'hostaleria, podem perdre una part molt important del nostre patrimoni cultural"

1. La crisi sanitària amenaça d'allargarse almenys sis mesos i el gener està sent un mes complex, ¿com es prepara Heineken?

Ens enfrontem a una crisi estructural, amb uns efectes econòmics que no desapareixeran amb la crisi sanitària. El context és extremadament reptador. Especialment per a un negoci com el nostre, la cervesa, que sempre ha estat vinculada a la vida social i que depèn en gran mesura de l'hostaleria, un dels sectors més impactats.

A la família HEINEKEN España veiem el 2021 com un any de transició, entenent que la nostra evolució dependrà en gran mesura de la pandèmia, però també de la capacitat de reacció i adaptació de tots. Per això ens esforcem per respondre a la incertesa amb agilitat i empatia, amb l'ànim de ser part activa de la recuperació del país. Amb prudència financera i una visió a llarg termini que posa el focus en el més important, les persones, els nostres treballadors i clients.

2. ¿Quin paper jugarà l'hostaleria en la recuperació del país?

L'hostaleria és un dels sectors més dinàmics de l'economia espanyola. Quan els bars van bé, el país funciona. Ja van provar la seva capacitat per reinventar-se després de la crisi del 2008 i sabem que tornaran a fer-ho si compten amb els suports necessaris.

Ho sabem i, sobretot, ho desitgem. Perquè, a Espanya, el bar és més que un bar. Forma part de l'estil de vida espanyol, d'aquesta identitat cultural que ens defineix dins i fora de les nostres fronteres. És la verdadera xarxa social. I aquest vincle emocional es fa encara més fort quan pensem en tots els implicats en la seva activitat diària. La indústria agroalimentària, serveis financers o transportistes entre altres. El negoci del bar transcendeix la barra, comença al camp i arriba a suposar al voltant del 20% del nostre PIB si tenim en compte tots aquests sectors estratègics.

3. El missatge i els suports han de ser especialment importants quan es dirigeixen al sector de l'hostaleria, que passa per una difícil situació amb motiu de la pandèmia per la Covid 19. ¿Què està fent la seva empresa per ajudarlos?

Més de la meitat dels bars d'Espanya són clients nostres i això fa que entenguem molt bé les seves necessitats i el paper que juguen en la societat. Per això, des del primer moment les nostres marques Heineken, Cruzcampo i Amstel es van bolcar amb els bars amb un compromís real i tangible, que els ajudés a mantenir les seves portes obertes.

Com a resultat, aquest any ja hem invertit més de 150 milions d'euros en ajudes directes, formació, préstecs a clients i altres programes de suport al sector. Amb una visió a curt, mitjà i llarg termini, que pretén fer la seva situació una mica menys dura, ajudar-los a impulsar els seus negocis i afrontar el futur. Demostrant que som verdaders socis de l'hostaler.

Amb aquest esperit va néixer el moviment social #FUERZABAR, que va arrencar amb l'aportació de més de 21 milions de productes gratuïts per recolzarlos en la seva reobertura i avui segueix viu.

4. ¿Com veu la situació a Espanya, respecte a la dels nostres veïns europeus?

Com a membre del Comitè Executiu de HEINEKEN a Europa i per la meva trajectòria internacional, tinc clar que, si hi ha un lloc on s'ha de cuidar l'hostaleria, és a Espanya. Gairebé el 70% de tot el consum de cervesa al nostre país té lloc en moments d'oci fora de casa, cosa que demostra la seva importància. L'hostaleria hauria de ser tractada com un sector de primera divisió. Pel paper que juga en l'economia nacional, molt més destacat que en cap altre país europeu. Però, sobretot, pel rol social que desenvolupa. Si les previsions del sector es compleixen ENTREVISTA Guillaume Duverdier President de HEINEKEN España i la tercera part dels bars que hi havia el 2019 abaixen la persiana, hi perdrem massa: prop d'un milió de llocs de treball i una part molt important del nostre patrimoni cultural.

5. Parlant del futur de l'hostaleria, ¿com pot reinventar-se el sector per superar l'impacte d'aquesta crisi?

La situació que vivim avui ha d'ajudarnos a definir les bases de l'hostaleria del futur. A tots ens fa por la incertesa, però quan les regles canvien, s'obre davant nostre un món d'oportunitats. I tenim tot el necessari perquè els nostres hostalers puguin aprofitar-les: el talent, les ganes i el suport de marques ciutadanes com Cruzcampo, decidides a jugar un paper rellevant en aquest procés.

Sota aquest plantejament va néixer Talento Cruzcampo, una plataforma de transformació de l'hostaleria des de la formació, professionalització i orientació, que posa la nostra experiència, els nostres recursos i la nostra relació amb els clients al servei d'alguna cosa que està per sobre del nostre negoci, ajudar els seus futurs professionals: els joves. Centrant-nos en aquest col·lectiu, un dels més afectats per la crisi, volem contribuir a generar oportunitats de feina per a ells i prepararlos per impulsar la transformació en el sector hostaler.

6. ¿Economia o salut? ¿Quina ha de ser la prioritat?

Salut i economia van de la mà. Lògicament, en la família HEINEKEN sempre hem tingut clares les nostres prioritats: cuidar les persones, en el nostre cas, el nostre equip i els nostres clients. Però també sabem que s'ha de pensar a llarg termini i per això necessitem una sostenibilitat econòmica. Només així podrem aconseguir l'anhelada recuperació del nostre país. No es tracta d'elegir, sinó de buscar solucions favorables per a tots dos i no culpabilitzar sectors com el de l'hostaleria. Les dades demostren que els bars poden ser llocs segurs i estan fent esforços molt importants per adaptar-se a les noves regulacions en termes de seguretat i salut.

Els resultats del 2019 ens han permès afrontar les conseqüències del coronavirus i contribuir a la situació aportant valor a la nostra família. Així, el 2020 ens hem enfocat a protegir la nostra gent, garantint la salut del nostre equip i aportant-los seguretat. A més, ens hem bolcat amb l'hostaleria, el cor del nostre negoci, per ajudar-los a seguir endavant.

7.¿Com s'articula el vostre compromís amb la sostenibilitat?

A HEINEKEN elaborem cerveses que agradin al món, és a dir, a les persones i al planeta. La sostenibilitat està en l'ADN de la nostra companyia, integrada en el nostre model de negoci com una palanca natural de creixement. I aprofitem la potència de les nostres marques perquè la nostra contribució arribi més lluny, al llarg de tota la cadena de valor, del camp al bar.

El nostre compromís amb la naturalesa se centra a reduir les emissions de CO2 i protegir les fonts d'aigua. Dos grans problemes per a l'ésser humà i per a la nostra companyia, especialment urgents a Espanya pels efectes de l'escalfament global i l'escassetat d'aigua. La nostra ambició és convertir-nos en la primera cervesera espanyola zero emissions abans del 2025. Fa anys que treballem amb aquest objectiu i ja som la primera cervesera d'Espanya que elabora els seus productes exclusivament amb electricitat 100% renovable. Les nostres fàbriques avancen constantment en el reciclatge o reutilització dels residus generats en l'elaboració de cervesa, que en plantes com la de València ja s'integren al 100% en un sistema d'economia circular. I molt aviat la nostra planta de Jaén es convertirà en la primera fàbrica cervesera neutra en carboni d'Espanya, que funcionarà exclusivament amb energia renovable.