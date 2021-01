El govern català mobilitza 618 milions d'euros en ajuts per a pimes, autònoms i treballadors en ERTO

El govern català mobilitzarà 618 milions d'euros en nous ajuts extraordinaris per a pimes, autònoms i treballadors en ERTO. En concret, els autònoms rebran un nou pagament de 2.000 euros com el del mes de desembre, i l'executiu oferirà 2.000 euros per treballador en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), a les pimes de menys de 50 empleats que es comprometin a mantenir l'ocupació i que facturin menys de 10 milions d'euros l'any, amb un màxim de 30.000 euros. Els afectats per ERTO que cobren els salaris més baixos rebran 200 euros de complement a la prestació d'atur, que fa l'Estat. A més, es destinaran 25 milions a la formació de treballadors que estan inclosos en un d'aquests expedients que hivernen l'ocupació.

"És l'hora de posar tota la carn sobre la graella i salvar l'economia del país", ha assegurat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès en una roda de premsa aquest dilluns després de reunir-se amb els agents socials i econòmics. El també conseller d'Economia i Hisenda ha assegurat que aquestes noves ajudes són un "esforç extraordinari" per part de la Generalitat i ha retret al govern espanyol que "sigui el que menys percentatge de PIB ha destinat a ajudes directes" a Europa.

Nova línia de subvencions per autònoms

Pels autònoms, es reeditarà la subvenció de 2.000 euros en ajuts directes que s'adjudicaran en un sistema similar al dels ajuts del desembre, mitjançant un cens obert. El Departament de Treball destinarà 280 milions d'euros en ajuts que arribaran a 140.000 autònoms. Per accedir-hi, els treballadors per compte propi hauran de tenir 5 treballadors a càrrec com a màxim, la seva base imposable del 2019 ha de ser de menys de 35.000 euros i han de tenir un rendiment net per sota dels 17.500 euros durant el 2020.

El Govern ja va donar un ajut similar al mes de desembre que va arribar a 132.000 autònoms i que va ser el primer de fer servir el sistema de cens, després dels problemes detectats en el sistema de concurrència no competitiva fet servir en ajuda anterior, que va arribar a 10.000 treballadors per compte propi.

Ajuts a empreses i treballadors en ERTO

El Departament d'Empresa posarà en marxa un ajut de 2.000 euros a les empreses que tinguin menys de 50 treballadors i algun expedient temporal actiu, per facilitar el manteniment del lloc de treball i assumir algunes de les despeses fixes que tenen els empresaris. El pressupost total d'aquesta mesura és de 208 milions d'euros. Aquestes companyies hauran de tenir menys de 10 milions d'euros de facturació i podran rebre un màxim de 30.000 euros en subvencions. El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, calcula que aquest ajut protegirà la feina de 104.000 treballadors. Com a condicionat per tenir l'ajut, l'empresa s'ha de comprometre a mantenir el lloc de feina fins al 31 de desembre del 2021 i, en cas d'incomplir-ho, es veurà obligat a retornar tots els diners rebuts.

A més, la Generalitat pagarà un complement de 200 euros als empleats en ERTO que tinguin ingressos més baixos durant tres mesos, una partida que el Departament de Treball calcula que arribarà als 105 milions d'euros. L'univers d'aquest ajut encara no està tancat, però el conseller Chakir El Homrani, ha dit que prendran com a referència el topall de 1.239 que marca el salari mínim de referència a Catalunya per distribuir-lo.

El Govern ha pres aquesta decisió ara, mesos després que s'iniciessin els primers expedients, en constatar que "el pagament dels ERTO no està funcionant gens bé" per part del SEPE, ha detallat Aragonès. La Generalitat, doncs, "assumeix la responsabilitat" davant una situació en la qual "hi ha treballadors que porten dos mesos sense tenir un sol ingrés", segons Aragonès. El conseller de Treball ha detallat que hi ha més de 100.000 persones que "tenen dret a cobrar una prestació i no l'estan cobrant" i ha lamentat que 10 mesos després de l'inici de la crisi hi hagi un retard per cobrar les prestacions de tres mesos.

Pels treballadors en aquesta situació, el Govern també ha disposat 25 milions d'euros per fomentar la formació professional que beneficiaran 10.000 persones que podran o bé acreditar oficialment competències o bé fer cursos específics a través del Consorci de Formació Contínua.

D'altra banda, els tres consellers han assegurat que el Govern continuarà mantenint les línies d'ajut extraordinàries per sectors afectats arran de les restriccions a conseqüència de la situació epidemiològica.

Aragonès ha recordat que "encarem uns mesos difícils" i ha instat el govern espanyol ha assumir la seva responsabilitat i a acompanyar el pla de xoc del Govern, amb "com a mínim", les mateixes mesures. "El pressupost general de l'Estat permet fer-ho i és imprescindible", ha afirmat.