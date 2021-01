Un jutge de Madrid condemna a Volkswagen a pagar 16 milions pel 'dieselgate'

El jutjat del Mercantil número 1 de Madrid ha condemnat a Volkswagen Espanya a desemborsar més de 16 milions d'euros entre els perjudicats per la manipulació dels motors dièsel de la família EA 189, cas conegut com 'dieselgate', en estimar que el programari instal·lat va camuflar les condicions de les emissions contaminants dels vehicles.

En la sentència, que la filial del grup automobilístic alemany, ja ha anunciat que recorrerà, el magistrat estima la demanda col·lectiva de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que demanava una indemnització per danys i perjudicis de 3.000 euros per a cadascun dels consumidors afectats als quals representava.

El magistrat, a més, ordena a la filial del grup automobilístic alemany a cessar en aquesta conducta "deslleial" i la prohibeix de cara al futur; també el condemna al pagament de les costes, amb expressa declaració de temeritat.

Durant el judici, celebrat el febrer de 2020, la filial espanyola del grup Volkswagen es va desmarcar del trucatge, ja que donada la seva condició d'importadora de vehicles del grup, no intervenia en el procés de fabricació.

No obstant això, va descartar que el programari instal·lat en ells manipulés les dades sobre emissions contaminants i va demanar que no es comparés la situació a Europa amb el "dieselgate" que va sorgir en 2015 als Estats Units.

Arguments que van ser rebutjats durant la vista per l'associació de consumidors, que va assegurar que Volkswagen Espanya va actuar "en contra de la política mediambiental d'estalvi i eficiència" amb la qual la companyia "es guanyava la simpatia del consumidor mitjà" i arrabassava les vendes als seus competidors.

Ara el titular del jutjat, Carlos Nieto, considera que la instal·lació en aquests motors d'un programa informàtic "que oferia una imatge gens real de les emissions de gasos contaminants", és una pràctica deslleial.

En concret, aquest programari camuflava "les seves veritables condicions" i simulava "el manteniment d'uns nivells d'elevada potència i consum reduït al mateix temps que transmetia públicament la idea d'una reducció significativa del consum de combustible i les emissions de gasos contaminants".

Entre els fets provats de la sentència -a la qual ha tingut accés Efe-, el magistrat fa al·lusió al veredicte dictat l'any passat en el qual el Tribunal Suprem va condemnar a Seat, com a integrant del grup automobilístic alemany, a indemnitzar amb 500 euros a una afectada per danys morals.

El jutge recorda a més que el fabricant alemany ja ha aconseguit un acord per a indemnitzar a Alemanya als propietaris dels vehicles afectats, "comprometent-se a abonar entre 1.350 i 6.250 euros a partir del 5 de maig".

En la seva opinió, a hores d'ara de l'anomenat "escàndol dieselgate" és un "fet irrefutable" que Volkswagen "va desenvolupar i va instal·lar" en aquests vehicles un programari capaç de detectar la realització de proves d'homologació d'emissions i activar una manera del funcionament del motor "que va falsejar durant anys els resultats de l'examen de partícules d'òxid de nitrogen".

Això contrastava amb la veritat, i és que en una manera de conducció real, els vehicles afectats superaven "molt àmpliament els límits legals permesos", prossegueix el jutge, que descarta que la demanda es basi en una recopilació de notícies, condicionades per un "marcat sensacionalisme", com sostenia la companyia.

Sobre la utilització del programari per a "falsejar" les proves d'emissions contaminants, el titular del jutjat reconeix que es tracta d'una "conducta deslleial nova" clarament contrària a les regles de la bona fe, una estratègia que "hauria influït en els consumidors amb un ferm compromís mediambiental"

"D'haver conegut que els baixos nivells d'emissions d'aquestes partícules en els vehicles amb motor dièsel EA 189 Euro 5 obeïen a un simple trucatge (...) és obvi que haurien pogut orientar les seves decisions de compra en una altra direcció", insisteix el jutge, que entén que Volkswagen buscava "obtenir el lucre" de la venda d'aquests vehicles amb aquesta "manipulació deslleial" i l'"engany".

En aquests fets, la filial espanyola del grup hauria assumit la seva pròpia labor, "distribuir els vehicles manipulats entre els destinataris finals a Espanya".

Amb tot, el jutge limita la llista d'afectats representats per l'OCU dels 7.542 inicials a 5.444, en limitar la indemnització a aquells els vehicles dels quals sí que van ser importats i distribuïts per la demandada i presenten la incidència en els seus motors.



Cessament de la pràctica

La sentència també acorda el cessament d'aquesta pràctica, ja que a la vista de les proves, no hi ha certesa que la companyia hagi acabat per complet amb elles, ni que "no es reiteraran en el futur".

Aquesta mesura no tracta de condemnar al grup a una "sospita permanent", aclareix el jutge, que lamenta que no hagi emprat "el mateix zel" a aportar "proves més contundents" sobre la desaparició de les manipulacions que a negar el trucatge i la compensació als afectats.

Fonts del grup Volkswagen han avançat a Efe que es presentarà recurs d'apel·lació contra aquesta sentència.

L'OCU, per part seva, celebra que "per fi s'hagi fet justícia", encara que adverteix que aquest "escàndol" no acabarà "fins que tots els consumidors europeus hagin estat compensats".