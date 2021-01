El parc immobiliari de Girona val prop de 100.000 milions de euros

Si algú vol comprar tots, absolutament tots els pisos i cases de la província de Girona, haurà de rascar-se la butxaca. Concretament, haurà de desembutxacar 96.843.854.236 euros, segons els càlculs publicats pel portal Idealista en base a les dades oficials del cadastre. Aquest és el preu que té el parc immobiliari de les comarques gironines, unes xifres que situen la província com la vuitena d'Espanya amb un valor més elevat.

Madrid és, amb 430.000 milions d'euros, la província amb un parc immobiliari més valorat, seguida per Barcelona amb 249.643 milions. La tercera província en aquest rànquing és Màlaga (199.000 milions), seguida per Alacant (189.000 milions), València (185.000 milions), Balears (173.000 milions), Biscaia (127.000 milions) i Sevilla (120.000 milions), les úniques regions amb un valor superior als 100.000 milions d'euros.

Girona queda lleugerament per sota d'aquest llindar, però també per davant de províncies i comunitats superiors en nombre d'habitants com ara Astúries (70.000 milions), Cantàbria (55.500 milions), Guipúscoa (79.700 milions), Navarra (53.000 milions) o Múrcia (90.000 milions).

En l'extrem oposat se situen Sòria, on la suma de tots els seus habitatges aconseguiria només els 7.400 milions, i Terol (amb 9.700 milions). Per damunt dels 10.000 milions hi ha les províncies de Palència (11.500 milions), Zamora (12.400 milions) i Conca (13.000 milions).

A la Costa Brava puja el preu

Si posem la lupa al rànquing ?gironí, la ciutat de Girona lidera la ?llista, amb un valor cadastral de 10.271 milions d'euros, la 55a del rànquing espanyol però la setena del català. Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa i Sant Cugat del Vallès són les ?úniques més «cares». En canvi, altres capitals com Tarragona (8.885 ?milions) i Lleida (7.548 milions) tenen un parc més econòmic.

A la ciutat de Girona la segueix Roses, que amb un valor de 4.700 milions d'euros és el segon municipi de la província amb el parc immobiliari més car. Després venen, per aquest ordre, Lloret de Mar (4.200 milions), Palafrugell (4.096 milions), Castell-Platja d'Aro (4.051 milions), Blanes (3.800 milions), Calonge (3.621 milions), l'Escala (3.029 milions), Figueres (2.850 milions), Empuriabrava (2.843 milions), Palamós (2.603 milions), Sant Feliu de Guíxols (2.351 milions), Begur (2.245 milions), Olot (2.220 milions), Torroella de Montgrí (1.949 milions), Banyoles (1.663 milions), Cadaqués (1.695 milions) i Tossa de Mar (1.617 milions).

Hi ha capitals de comarca i ciutats grans que no tenen grans xalets ni pisos luxosos a primera línia de la costa, i per això estan més avall del llistat. Com per exemple Salt, que té habitatges per valor de 979 milions d'euros. Les llars de Santa Coloma de Farners «valen» 890 milions d'euros; les de Ripoll, 540 milions; les de Puigcerdà, 956 milions; i les de la Bisbal d'Empordà, 747 milions. A Llagostera, el parc té un preu de 618 milions d'euros, mentre que a la veïna Cassà de la Selva és de 569 milions. Celrà té un valor de 405 milions d'euros; mentre que el de Bordils és de 152 milions.

A l'àrea metropolitana de Girona, els preus són força similars: Fornells té habitatges per 291 milions d'euros; Quart, per 331 milions; Vilablareix (301 milions), Sarrià de Ter (359 milions) i Sant Julià de Ramis (350 milions). ?Només Sant Gregori trenca una mica la dinàmica, amb els seus 417 ?milions d'euros. La llista ?gironina d'Idealista la tanquen Vallfogona del Ripollès (18,7 milions ?d'euros), Siurana (18,4 ?milions d'euros), Terrades (17 ?milions d'euros), Gombrèn i Ogassa, tots dos amb 14 milions d'euros.

Quatre vegades el PIB

Catalunya és la comunitat amb el parc immobiliari més car: 791.000 milions d'euros. Tots els habitatges d'Espanya tindrien un preu, en l'hipotètic cas que sortissin actualment al mercat, de 4,1 bilions d'euros. Això suposa prop de quatre vegades més que els1,2 bilions del PIB estatal.