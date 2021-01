Rànquing: Aquestes són les 100 empreses més grans de Girona

Les dades empresarials de 2019 (les últimes presentades al Registre Mercantil) ens mostren com la COVID ha estroncat una marxa positiva en línies generals. En finalitzar aquell any, les cent majors mercantils de les comarques gironines havien sumat unes vendes de prop d'11.000 milions d'euros, amb un augment de l'11% en relació amb l'exercici precedent, segons la informació facilitada a aquest diari per la firma valenciana Infocif, filial del grup Gedesco especialitzada en l'anàlisi financera d'empreses. En l'anàlisi s'han comptabilitzat els dos últims comptes de les companyies presentats al Registre Mercantil. La majoria corresponen als de 2019, si bé hi ha una cinquena part de companyies del rànquing que encara no havien presentat els comptes d'aquell any. El llistat no inclou empreses amb presència a Girona però que no tenen aquí la seva seu fiscal.

L'empresa més gran de les comarques gironines en volum de facturació és GM Food Ibérica. L'antiga Miquel Alimentació, ara en mans del grup xinès Bright Food, va tancar l'any 2019 amb una facturació de prop de 1.100 milions d'euros. La companyia és líder a Espanya en distribució majorista gràcies a la xarxa d'establiments Gros Mercat, però també compta amb una important línia d'exportació així com cadenes de supermercats (Pròxim, Suma, Spar). En el rànquing de les 100 gran empreses en volum de vendes també destaquen diverses empreses agroalimentàries i de distribució, sobretot càrnies.

L'empresa gironina líder en beneficis l'any 2019 va ser Hipra, laboratori farmacèutic dedicat a la salut animal amb seu a Amer, que va tancar l'exercici amb guanys superiors als 35 milions d'euros. Aquell any, però va representar un any rècord en beneficis per a la indústria càrnia, sobretot per aquella que exporta carn de porcí congelada a la Xina, ja que el gegant asiàtic viu una epidèmia de pesta porcina i necessita importar gairebé tota la carn de porc que consumeix. Només quatre empreses (Frigorífics Costa Brava, Càrniques de Juià, Càrniques de Celrà i Càrnica Batallé) van acumular guanys superiors als 100 milions d'euros.

Respecte a les plantilles, sobresurten les empreses gironines dedicades als Recursos Humans, com Eurofirms o Marlex. No obstant això, la pràctica totalitat dels seus milers de treballadors són empleats que posen a disposició de terceres empreses actuant com a ETT. De la resta, destaquen els més de 2.400 empleats de GM Food, i els més de mil de de Frigorífics Costa Brava o Noel.