La cooperativa Lletera de Campllong llença la seva pròpia marca de llet

La cooperativa Lletera de Campllong (Gironès), una de les antigues sòcies fundadores de Llet Nostra, llençarà la seva pròpia marca de llet el pròxim 28 de gener. Segons ha pogut saber l'ACN, l'empresa comercialitzarà els seus envasos a una seixantena d'establiments de les cadenes de supermercats Valvi i Spar i a diverses botigues situades a les comarques de La Selva i el Gironès. Sota la marca "Lletera Campllong", la companyia assenyala que vol aportar un producte "de proximitat" i que reivindica "la qualitat" de les explotacions ramaderes del territori. El llançament d'aquesta marca arriba tres anys després que la cooperativa abandonés Llet Nostra i passés a produir exclusivament per Hacendado, la marca blanca de Mercadona.

La llet de Lletera Campllong –que serà entera, semidesnatada i desnatada- provindrà de la quarantena d'explotacions sòcies de la cooperativa, la majoria situades a les comarques gironines, tot i que també n'hi ha algunes a Osona, el Maresme, el Baix Llobregat i a les comarques de Lleida, aquestes últimes procedents de la cooperativa Lletera de Mollerussa. Malgrat que des de la cooperativa prefereixen no fer previsions sobre el volum de producció, el president de Lletera de Campllong, Joan Pijoan, assegura que arribar als tres milions de litres anuals durant el primer exercici seria "un gran èxit". Actualment, els socis de la cooperativa produeixen al voltant de 45 milions de litres de llet per Hacendado.

Per altra banda, la llet s'envasarà a la planta de Làctia a Vidreres (La Selva), una fàbrica controlada en un 49% per Lletera de Campllong i en un 51% per Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap). Gràcies a això, Lletera de Campllong controlarà directament la part industrial del procés de l'envasat del producte. "Reduir el circuit comercial vol dir ajudar al productor; aquest benefici revertirà de forma positiva en la qualitat del producte, en el benestar animal i millorarà la viabilitat de les explotacions a llarg termini", comenta Pijoan.

Des de la companyia prefereixen ser prudents i es limiten a centrar-se en l'impacte a llarg termini que pot tenir la marca sobre els socis de la cooperativa. No obstant això, un dels primers objectius del projecte passa per fer arribar el producte a tot Catalunya durant els pròxims mesos.

Pijoan reconeix que es tracta d'una iniciativa que feia temps que estava sobre la taula –la idea va sorgir a finals de 2019-, però l'esclat de la pandèmia de la covid-19 va acabar alentint tot el procés. Malgrat el context d'incertesa econòmica, confia que la creixent aposta dels consumidors pel producte local afavorirà el creixement de la marca.

Primer projecte en solitari

La posada en marxa de la nova marca és el primer projecte en solitari que emprèn Lletera de Campllong des que va abandonar Lleters de Catalunya –la cooperativa de segon grau a través de la qual s'elaborava Llet Nostra- l'any 2017. Llavors, dues de les quatre cooperatives que conformaven l'entitat –la cooperativa de Campllong i la cooperativa de Mollerussa- van decidir integrar-se en una sola cooperativa de primer grau. La decisió, segons van comunicar les cooperatives, responia a una qüestió d'estabilitat i eficiència. A Catalunya, Llet Nostra venia 30 milions de litres de llet a l'any, mentre que les quatre cooperatives que abastien a Llet Nostra –Mollerussa, Campllong, Cadí i Baix Empordà- produïen 60 milions de litres anuals. La decisió, doncs, va permetre que totes les parts tinguessin una producció equiparable amb les seves vendes.