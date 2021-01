El Govern mobilitza 618 milions per a petites empreses i autònoms

El Govern va anunciar ahir una injecció de 618 milions d'euros per distribuir ajudes directes per a treballadors afectats per ERTO, autònoms i petites empreses (pimes) especialment afectades pels tancaments. Així ho va dir ahir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, en una roda de premsa en la qual va donar compte d'una mobilització «extraordinària» de recursos que s'aniran materialitzant al llarg del primer trimestre d'enguany. L'import avançat per l'executiu català per als tres primers mesos del 2021 serà lleugerament inferior als 867 milions d'euros activats en ajudes directes durant tot el passat 2020.

L'executiu català surt al pas de les demandes que des de fa setmanes li arriben des dels agents socials per a esgotar el dèficit i posar més recursos damunt de la taula per als col·lectius més afectats. En plena polèmica per l'ajornament (de moment fallit) de les eleccions catalanes, el Govern en funcions treu la bitlletera i mobilitza 618 milions d'euros. Un desemborsament sense precedents fins ara, perquè les mesures que ha anat anunciat l'executiu català han estat a comptagotes i reaccionant a les noves restriccions a què l'evolució epidemiològica els ha obligat a anar adaptant. De fet, el Govern encara no ha començat a distribuir totes les últimes transferències anunciades després de les restriccions post-Nadal.

Treballadors afectats per un ERTO i que percebin baixos ingressos, autònoms amb sonores caigudes de facturació i pimes molt tocades pels tancaments i les limitacions d'activitat són els col·lectius beneficiaris de les noves ajudes. El discurs d'Aragonès per explicar les mesures va anar carregat de retrets cap al Govern central, presentant a la Generalitat com a garant d'unes ajudes que haurien d'haver arribat des dels comptes estatals.

200 euros mensuals

Deu mesos després que Pedro Sánchez declarés el primer estat d'alarma i les empreses espanyoles acudissin en massa a registrar ERTOs davant l'autoritat laboral, el Govern ha decidit activar una ajuda per als treballadors afectats. Concretament per a aquells que acumulen un període més sostingut en suspensió i perceben salaris baixos, la qual cosa els ha o està suposant una pèrdua de poder adquisitiu continuada.

L'ajuda anunciada serà de 200 euros mensuals durant tres mesos i el Govern encara no té tancada una previsió de quants treballadors preveu acabar donant cobertura. I, per costejar-la, dels 618 milions anunciats, uns 105 milions aniran per a aquests subsidis. El que deixa marge per cobrir 175.000 persones, aproximadament tots els treballadors actualment en ERTO a Catalunya. A més, s'habiliten 25 milions més per a formació i reciclatge professional de persones en ERTO.

Menys de 50 treballadors

El pla de xoc de l'administració catalana també preveu ajudes per a pimes de menys de 50 treballadors que tinguin registrat un ERTO. Aquestes podran percebre un pagament de 2.000 euros per cada treballador en ERTO. Sempre que no facturin anualment més de 10 milions d'euros i cada empresa no podrà percebre més de 30.000 euros en total per aquesta ajuda.

Caigudes de facturació

El Govern reactivarà el cens habilitat per a treballadors autònoms amb baixos ingressos que va obrir el desembre passat. Les noves ajudes es vehicularan a través d'aquest cens, és a dir, la percebran aquells treballadors per compte propi que ja s'haguessin registrat o aquells nous que s'inscriguin i compleixin amb els requisits.

La patronal Foment va titllar d'«insuficients» les mesures anunciades pel Govern. Foment diu que calen 10.000 milions d'euros que la Generalitat no té. PIMEC va valorar «l'esforç» del Govern amb els nous ajuts però creu que haurien d'haver arribat abans. Per la seva banda, CCOO va valorar positivament els nous ajuts perquè «van en la línia de les propostes del sindicat.