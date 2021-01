La moratòria hipotecària i de lloguers s'allargarà fins al final de l'estat d'alarma

El Govern va portar ahir al Consell de Ministres una pròrroga en les mesures de lloguer d'habitatge per la qual els contractes d'arrendament continuaran vigents en els seus termes actuals fins a la fi de l'estat d'alarma, en virtut de l'acord aconseguit entre Unides Podem i PSOE en el si de la coalició. També hi ha acord per aprovar pròximament les pròrrogues fins a la fi de l'estat d'alarma de les moratòries hipotecàries i els préstecs al consum. Així ho van confirmar fonts d'Unides Podem i del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana.

La formació habitada havia reclamat al seu soci de Govern que s'ampliés el període de durada de diverses mesures del denominat escut social enfront de la pandèmia, així com recuperar algunes de les iniciatives que es van impulsar durant la primera ona del covid-19. Tot això a causa de la «gravetat» de l'escenari que es preveu en els pròxims mesos davant la tercera ona.

Així, s'amplien determinades mesures previstes en el reial decret llei 11/2020, de 31 de març. Els contractes de lloguer d'habitatge habitual es prorroguen automàticament fins a la fi de l'estat d'alarma. No podran modificar-se ni fiances ni rendes encara que el contracte expiri ja. El preu del lloguer actual i les condicions del contracte actual continuaran vigents durant els pròxims sis mesos a petició de l'inquilí.

Al principi, aquesta mesura estava contemplada fins al 21 d'agost del 2020, es va ampliar fins al 30 de setembre del 2020, recentment fins al 31 de gener del 2021 i ara es proposa que s'estengui fins a la finalització de l'actual estat d'alarma.

Aquesta pròrroga podrà aplicar-se, prèvia sol·licitud de l'arrendatari, per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Es regula una aplicació automàtica de la moratòria del deute arrenditici en cas de grans propietaris.