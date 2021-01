La contractació laboral es desploma a les comarques gironines durant el 2020

Era previsible que la contractació laboral cauria durant el 2020 a causa de la COVID. Ahir l'Observatori del Treball de la Generalitat va posar números a aquesta realitat: a les comarques gironines el nombre de contractes s'ha desplomat un 27%, la segona major caiguda de Catalunya només per darrere de Barcelona.

En total, l'any passat es van signar 219.766 contractes de feina, 82.600 menys que fa un any. La gran majoria d'aquestes prop de 220.000 firmes corresponen a contractes temporals, la relació laboral dominant a Girona des de fa dècades.

Durant el 2020 a la província s'han signat gairebé 70.000 contractes menys d'aquesta tipologia que el 2019, una davallada sense precedents en la història recent de l'economia gironina. Tot i això, aquests 185.000 contractes temporals encara estan per sobre de les 151.000 signatures registrades el 2009, a l'inici de la crisi immobiliària i registre mínim de la temporalitat a les comarques gironines.

La contractació va aguantar millor el cop en l'apartat dels llocs de treball indefinits. Durant el 2020 es va arribar a la xifra de 34.000 signatures, gairebé 13.000 menys que el 2019. Tot i això, la província va ser la que va mantenir una proporció més elevada de contractes indefinits respecte al total.

Al conjunt de Catalunya, la contractació també ha reculat a nivells del 2013 per la irrupció de la pandèmia amb una caiguda del 33,1% en un any, segons les dades de l'Observatori del Treball recollides per ACN. Durant el 2020, s'han signat 2,2 milions de contractes, també com a Girona, la xifra més baixa en set anys. Respecte al 2019, s'han perdut més d'1 milió de contractes, un volum que representa un terç de la contractació. Per tipus de relació laboral, els temporals (-33,5%) s'han reduït amb més força que els indefinits (-30,4%) i, de fet, el pes global de la contratació indefinida ha augmentat mig punt respecte al 2019 i se situa en el 13,9%.

Sobrequalificació

En paral·lel, una enquesta d'Eurostat va revelar ahir que el 62% dels treballadors nascuts de fora de la Unió Europea a Espanya estaven sobrequalificats el 2019, mentre que la sobrequalificació entre els ciutadans nascuts a l'Estat se situava en el 35%. Espanya és el tercer estat de la Unió Europea amb més treballadors de fora de la Unió Europea sobrequalificats, només superada per Grècia i Itàlia. En el cas dels treballadors nascuts en un altre país del bloc comunitari, Itàlia registra la xifra més alta de sobrequalificació.