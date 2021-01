L'FMI desinfla la recuperació a Espanya, però serà la més alta dels països avançats

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha rebaixat el nivell de creixement previst aquest any per a l'economia espanyola, i l'ha situat al 5,9%, 1,3 punts per sota del que va estimar l'octubre passat (7,2%). De tota manera, aquest rebot serà el més alt de totes les economies avançades, segons es desprèn de les perspectives econòmiques globals difoses ahir en el marc del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, que per primera vegada se celebra de manera virtual com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Si una paraula descriu l'escenari que dibuixa aquest organisme internacional aquesta és «incertesa», pels rebrots i les mesures que s'han hagut de prendre per frenar l'expansió de la COVID-19 i malgrat l'impuls que ha suposat la posada en marxa de diverses vacunes.

Segons el parer de l'FMI, el Brexit pactat entre la Unió Europea i el Regne Unit va eliminar un element de dubte que s'hauria sumat als que genera la crisi del coronavirus. Al seu torn recomana mantenir els recolzaments a les empreses i famílies fins que les vacunes hagin permès aconseguir nivells de normalitat en l'activitat, així com potenciar un creixement més inclusiu i aprofitar la conjuntura per accelerar la transició cap a economies baixes en carboni.

Pitjor contracció econòmica

Després d'un 2020 amb «la pitjor contracció econòmica global mundial en temps de pau», l'exercici actual serà el de la recuperació, però desigual. En l'àmbit global, el creixement serà aquest any del 5,5%, tres dècimes més del previst a l'octubre, després d'una caiguda del 3,5% el 2020, gairebé un punt menys que el que s'esperava en les previsions fetes fa tres mesos. Això reflecteix que el quart trimestre va ser millor, gràcies al relaxament de les restriccions i les notícies sobre l'avenç en matèria de vacunes. Per al 2022, la previsió és del 4,2%. Segons els autors de l'informe, l'efecte de les vacunes podria enfortir el creixement en la part final de l'exercici, i s'hi sumarien polítiques de recolzament en les principals economies. En el cas espanyol, l'FMI rebaixa del 12,8% que va preveure a l'octubre a l'11,1% el descens del PIB l'any passat.