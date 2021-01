Què fan les botigues amb el teu codi postal?

Les compres en aquestes setmanes s'intensifiquen amb l'arribada de les rebaixes d'hivern. Quan anem apagar A pagar, a més d'experimentar una baixada del saldo en les targetes de crèdit, és molt probable que també li hagin preguntat pel seu codi postal. Això passa especialment en les grans superfícies comercials. La qüestió és: per què volen les empreses el codi postal i com el fan servir?

El fred impulsa les rebaixes

Eduard Amorós, expert en màrqueting i codirector d'una agència, ho té clar: "busquen una millor experiència per al client". En la seva opinió, "és lògic que els comerços aprofitin totes les eines de màrqueting possibles per ser molt més efectius". Les botigues sol·liciten el codi postal perquè "volen conèixer la procedència de les persones que hi compren o contrastar l'impacte d'una campanya que hagin pogut llançar". En resum, es tracta d'una estratègia comercial.

En un mercat cada vegada més competitiu, global i hiperconnectat, "la segmentació és una altra pota més a utilitzar per arribar a el públic objectiu", explica. "És evident que els establiments persegueixen una publicitat més dirigida", coincideix Juanjo Tio, protavoz d'Avacu (Associació valenciana de consumidors i usuaris), encara que també recorda que "simplement donant un número de telèfon o alguna altra dada és probable que tinguin fitxes completes dels clients".

Inventar el codi postal



Si bé és cert que és una pràctica habitual és sol·licitar el codi postal a l'abonar una compra, "també ho és que aquesta dada no sempre s'aprofita". Així ho veu Amorós, que considera que els establiments que sí que treuen partit del codi postal "són només aquells que tenen una bona ingerència en màrqueting".

En tot cas, "el potencial de conèixer aquesta xifra és interessant a nivell macro: com més mostres tens, més quantitat d'informació per poder influir i tenir més punteria", indica.

En aquest sentit, segons el portaveu d'Avacu, "la dada concreta i aïllada d'un codi postal no suposa res", especialment si es té en compte "que tenen les nostres dades per molts altres canals".

D'altra banda, és important tenir en compte que "sempre hi ha un marge d'error", admet l'expert en màrqueting, perquè no és un secret que hi ha qui s'inventa el codi postal.

En aquest punt Tió assegura que, com a consumidor, "no hi ha cap obligació de donar el codi postal i no poden negar-nos la venda si decidimo r no compartir aquesta informació a caixa". Per tant, "no té sentit mentir". Abans de donar números a l'atzar, Juanjo Tio recomana no compartir aquesta dada directament.