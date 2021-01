La Covid deixa ja 132.100 aturats a Catalunya

Catalunya tanca el 2020 amb 537.900 persones sense feina i una taxa del 13,87% d'atur, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques aquest dijous. Les restriccions sanitàries de l'últim trimestre de l'any han deixat un augment de l'atur del 6,19% i 31.300 aturats respecte el tercer trimestre, l'increment més alt de totes les comunitats autònomes. L'any de la covid acaba amb una destrucció anual de 137.600 llocs de treball, una caiguda del 3,95% i un augment de la desocupació de 132.100 aturats, un 32,56% més, tots dos els indicadors més alts de l'Estat. A Espanya, la pandèmia ha acabat amb més de 622.000 llocs de feina i la taxa d'atur és del 16,13%.

Tot i això, l'ocupació l'últim trimestre ha pujat en 167.400 persones (+0,87%) respecte al trimestre anterior.

Catalunya no registrava unes dades d'aturats tan altes des del primer trimestre del 2017, quan hi havia 576.700 desocupats. És la comunitat autònoma on ha pujat més l'atur en l'últim trimestre, per davant de les Illes Balears (21.900 més) i de la Comunitat de Madrid (21.000 més). Anualment, les dades catalanes d'augment de desocupats també són les més altes per davant de la Comunitat de Madrid (127.700 més) i Andalusia (83.400 més).

Les dades de persones sense feina que recull l'EPA, però, no inclouen les persones incloses en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), que estadísticament es consideren ocupats.

La menor incidència dels ERTO durant el quart trimestre es pot veure en l'augment de les hores treballades que han crescut un 10,06% a tot l'Estat en relació amb els índexs registrats entre juliol i setembre.

El teletreball ha reculat lleugerament en relació al trimestre anterior i l'Estat tanca l'any amb el 9,95% dels ocupats treballant des de casa més de la meitat dels dies, un descens respecte al 10,30% observat en el tercer trimestre.

Després del descens històric d'ocupació en el segon trimestre, els índexs s'han anat recuperant i el 2020 s'ha acabat tancant amb 3.340.600 persones treballant a Catalunya, 16.700 més (+0,5%) que a l'estiu. Tot i això, la dada està lluny dels indicadors d'abans de la pandèmia, quan el mercat laboral català comptava amb 3.478.100 ocupats.

En relació amb els territoris de l'Estat, Catalunya ha destruït més llocs de treball que Canàries (112.800 menys) i la Comunitat de Madrid (107.100 menys). Tot i això, en termes relatius les comunitats les Illes Canàries han perdut un 12%, les Balears un 8,12% i Catalunya un 3,95% en l'últim any.

Durant el quart trimestre s'han donat augments de la taxa d'activitat de 48.000 persones a Catalunya, després dels creixements històrics dels inactius des de l'inici de la pandèmia.