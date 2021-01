La facturació de les pimes industrials cau un 43% el 2020

Menys vendes, menors nivells d'inversió i un replegament cap als mercats interiors. Aquest seria el resum del 2020 per a la majoria de pimes industrials, els balanços de les quals s'han vist directament condicionats per la crisi de la COVID, que ha donat la volta a diverses de les tendències que des de fa anys monitora PIMEC a través del seu informe anual de l'estat de la pime industrial catalana. Així ho constata l'edició del 2020 presentada ahir per la patronal, que també recull unes expectatives optimistes per a aquest 2021 entre el sector i una recuperació relativament ràpida de la crisi de la COVID.

La caiguda de facturació en el sector ha estat intensa i generalitzada. Sis de cada deu pimes han vist baixar els seus ingressos i la intensitat d'aquesta caiguda ha estat, de mitjana, del 43%; segons recull l'informe de PIMEC elaborat per la consultora Gesop a partir d'una enquesta realitzada entre el 7 i el 15 de gener d'aquest 2021, sobre una mostra de 409 pimes del sector industrial.

Aquesta caiguda dels ingressos és sensiblement inferior a l'enfonsament que han viscut altres sectors o col·lectius, com el de treballadors autònoms (eminentment enfocat als serveis).

Fre a la internacionalització

Les pimes industrials estan sofrint la crisi del coronavirus, però l'estan capejant amb major resiliència. Les vendes s'han replegat davant la crisi global originada pel coronavirus, invertint (de moment) la tendència cap a la internacionalització que caracteritzava el sector industrial català en els últims anys.

«La situació és excepcional i estem segurs que en una situació sanitària normal les exportacions tornaran a créixer», va declarar el director de l'Observatori de Pimec, Modest Guinjoan. Que, no obstant això, mirava predominantment cap al mateix territori. El 46% de les pimes industrials catalanes venen els seus productes dins del mercat català; xifra que escala fins al 70% si se suma el mercat espanyol.

El descens generalitzat de les produccions, malgrat ser el sector industrial un dels que menys ha parat en el que va de pandèmia, ha provocat que les pimes alleugerissin plantilles. El 29% de les enquestades reconeix haver liquidat algun contracte i l'ocupació en el sector ha caigut, en el seu conjunt, el 2,2% de mitjana respecte a l'any anterior. Una caiguda que si no ha anat a més, segons assenyalen des de Pimec, és directament per l'efecte ERTOs. «Si no els resultats, amb tota probabilitat, haguessin estat pitjors», ha assenyalat el director de l'Observatori de Pimec, Modest Guinjoan.

Menys vendes i menys tendència a la inversió, sigui per falta de fons o per una actitud conservadora a l'hora de gestionar els mateixos. El volum d'inversió de les pimes per millorar la seva productivitat, per obrir mercats o per reestructurar-se ha caigut, de mitjana, el 35% respecte als nivells del 2019. No obstant això, les perspectives per a aquest 2021 és de clar optimisme en el sector industrial. Segons revela l'estudi de PIMEC, sis de cada deu pimes industrials esperen millorar els seus números enguany.