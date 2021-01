La patronal exigeix al Govern la retirada de l'impost del CO2

La patronal catalana Foment del Treball, la de distribució d'automoció, Fecavem i la Unió Patronal Metal·lúrgica UPM han demanat mitjançant una carta conjunta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l'exempció de l'Impost d'Emissions de CO2 perquè ciutadans i empreses catalanes no hagin de pagar-lo en el context de crisi.

La carta detalla els motius de la demanda davant la crisi econò?mica i demana tenir en compte que l'impost no afecta cap altra comunitat, van informar en un comunicat.

Les tres entitats destaquen la necessitat de deixar sense efecte l'impost que grava els titulars de vehicles de tracció mecànica per les emissions de diòxid de carboni que generen fins a finalitzar la pandèmia i, com a mínim, fins a l'any 2023. «No és el moment d'incrementar la pressió fiscal mentre dura la crisi generada per la COVID.