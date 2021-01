Premien l'emprenadoria de Little Fish Shoes de Lloret

El Consell Comarcal de la Selva ha distingit el projecte Little Fish Shoes, de l'emprenedora Noelia Garvin de Lloret de Mar, amb el Premi a la Millor Iniciativa Emprenedora la Selva 2020.

El guardó reconeix la tasca que ha portat a terme Garvin com la millor iniciativa empresarial posada en marxa durant l'any 2020 d'entre les més de 200 empreses que s'han assessorat des del Servei de Creació d'Empreses de l'entitat.

A l'hora de fer aquesta distinció s'han tingut en compte aspectes com el caràcter artesà i creatiu de la iniciativa, «elaborant unes sabates pròpies, a mida i al gust del client; buscal'excel·lència controlant tot el procés, de l'inici (anant a visitar els diferents proveïdors per assegurar-se que el material sigui l'òptim) fins a l'acabat final, estant en contacte constant amb el client per definir bé quin tipus de sabata vol, quins colors i amb quin material».