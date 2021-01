Coca-Cola anuncia acomiadaments al centre de Girona

Coca-Cola ha anunciat la intenció de reduir la plantilla de 3.500 treballadors que té a l'Estat amb 360 acomiadaments en una reunió amb els representants dels treballadors aquest divendres, segons ha informat CCOO. El sindicat s'ha oposat a aquesta mesura i ha dit que la retallada d'empleats com és "una decisió desproporcionada i oportunista", en un comunicat. La filial de la multinacional de begudes, Coca-Cola European Partner Iberia, pretén fer fora treballadors de 45 centres de treball, entre els quals les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona, Tarragona i Martorelles, segons han indicat fonts sindicals a l'ACN. Les dades concretes d'afectació a Catalunya no se sabran fins a l'inici de les negociacions de l'ERO a mitjans de febrer.

La filial espanyola de Coca-Cola funciona amb diverses societats, per exemple, la catalana s'anomena Cobega. Tot i ser empreses diferents, les negociacions de l'ERO es centralitzaran des de Madrid es reconeix com un grup d'empreses, encara que hi hagi diferents CIF perquè les causes són les mateixes.

A banda dels centres afectats a Catalunya, les regions més afectades seran Andalusia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.

CCOO ha lamentat que Coca-Cola "s'aprofiti de la pandèmia" per acomiadar treballadors "amb l'únic objectiu maximitzar els seus amplis beneficis". En els últims anys, l'empresa ha tancat la fàbrica de Fuenlabrada i de Màlaga i ha eliminat 1.650 llocs de treball en set anys.