Som Energia denuncia exclusions en la subhasta de renovables

Aquesta setmana s'ha celebrat la subhasta del règim econòmic d'energies renovables, que estableix i garanteix una retribució concreta de l'energia de les plantes de generació renovable per als pròxims 12-15 anys. La cooperativa gironina d'energia verda Som Energia denuncia que el mecanisme que regula la subhasta deixa fora comunitats energètiques i projectes petits. Lamenta que, un cop més, no s'hagi facilitat l'accés a aquest règim econòmic a qui aposta per una generació realment distribuïda, social i en mans de la ciutadania, «tot i que al novembre obrissin la porta a que fos així».

Som Energia recorda que fa dos mesos va sortir a la llum el Reial decret 960/2020, que regulava el règim econòmic dels projectes d'energies renovables. «Aquest Reial Decret autoritzava la futura Ordre Ministerial que regulés el mecanisme de subhasta a poder tenir en compte les particularitats dels projectes de participació ciutadana, com les comunitats d'energies renovables, a fi que aquestes poguessin competir pel règim econòmic en nivell d´igualtat amb els altres participants del mercat». També obria la porta al fet que les instal·lacions de petita magnitud poguessin acollir-se al règim econòmic d'energies renovables sense haver de participar en la competició que suposa la subhasta. Som Energia lamenta que en cap ordre ni resolució es mencionen ni «comunitats energètiques» ni «projectes de petita magnitud».