Johnson visita Escòcia en plena expansió de l'independentisme

Boris Johnson va iniciar ahir amb una polèmica visita a Escòcia l'ofensiva per frenar un independentisme en alça i la crida creixent d'un segon referèndum d'autodeterminació després del celebrat el 2014. Johnson va qualificar aquesta reclamació de «completament irrellevant». «No crec que sigui correcte seguir parlant interminablement sobre un altre referèndum, quan la gent d'aquest país i els escocesos el que volen en particular és lluitar contra la pandèmia», va assegurar als afores d'Edimburg. «No veig l'avantatge de perdre en una batalla constitucional sense sentit, quan després de tot hem tingut un referèndum no fa gaire temps», va assenyalar. «El meu objectiu és vèncer aquesta epidèmia i crec que hauria de ser l'objectiu de tothom al país». El primer ministre britànic rebutja rotundament la possibilitat de la consulta, però la simple negativa no sembla suficient per evitar un xoc amb les autoritats escoceses.

La ministra principal i líder del Partit Nacional Escocès (SNP), Nicola Sturgeon, havia qüestionat un viatge que «no és essencial» i va contra les restriccions de desplaçament imposades als escocesos. Oficialment, la lluita contra la pandèmia va ser la justificació del desplaçament, però era evident la motivació política, a tres mesos d'unes eleccions regionals a Escòcia en què l'SNP avança cap a la majoria absoluta. La visita de Johnson és per als independentistes un «signe del pànic» del primer ministre.