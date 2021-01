Víctima laboral de la crisi: «M'he quedat a l'atur a dos anys de jubilar-me»

Eduardo Turégano portava 15 anys a Establiments Coll, empresa de Vilamalla gairebé centenària dedicada als recanvis de l'automoció i amb prop de 300 treballadors, que al setembre va presentar concurs de creditors i va tancar les seves botigues i tallers. Eduardo ha estat una de les moltes víctimes que està deixant la tempesta perfecta que viu la indústria de l'automòbil.

En els 47 anys que porta treballant, Eduardo ha muntat cabines de pintura, ha arreglat elevadors de cotxe, s'ha encarregat del manteniment de màquines de reciclatge dissolvent i un llarg etcètera de rols vinculats a l'acte. Fins que va arribar la pandèmia. «El dissabte estava en el teatre veient al Tricicle i a la setmana següent m'enviaven a casa amb un ERTO», recorda. Eduardo va tornar a la primavera a treballar unes setmanes, fins que finalment l'empresa, «tot d'una», els va anunciar que passava de l'ERTO a l'ERO». Després de formalitzar-se l'acomiadament col·lectiu, Eduardo ha tingut problemes per donar-se d'alta en el Sepe per a cobrar la prestació d'atur. Durant els últims tres mesos ha estat sense ingressos a causa d'aquesta incidència en la prestació. «A l'amo del pis li dec mes i mig», explica. El que pitjor porta del confinament municipal és que no pot moure's més enllà de Barcelona per anar a tirar currículums. «Després de tants anys treballant coneixes un munt de gent i jo necessito anar als llocs», explica aquest veterà. «Necessito cotitzar un parell d'anys més per poder jubilar-me», relata després de gairebé cinc dècades contribuint al fisc.