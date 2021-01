El dèficit de les administracions s'enfila fins al 7,8% del PIB

El dèficit de les administracions públiques de l'Estat, comunitats autònomes i Seguretat Social es va situar en el 7,82% del PIB fins al novembre, en 87.602 milions d'euros, segons el Ministeri d'Hisenda, que d'altra banda xifra el dèficit de l'Estat fins al novembre en el 6,45%. Fins al novembre, el dèficit de l'Estat es va situar en els 72.256 milions d'euros i si es descompta la despesa en interessos la xifra cau fins al 4,63% del PIB. L'administració central ha registrat un dèficit del 6,46% del PIB i les comunitats autònomes, en canvi, un superàvit de 3.223 milions d'euros, xifra que suposa el 0,29% del PIB davant el dèficit del 0,25% el PIB de fa un any. En el cas de Catalunya, el superàvit ha estat de 728 milions, el 0,34% del PIB.

Fa un any Catalunya tenia un superàvit de 386 milions d'euros, el 0,16% del PIB. El govern espanyol explica que l'evolució positiva de les autonomies, ja registrada fa uns mesos, es deu a les mesures adoptades per garantir els recursos econòmics per la situació de pandèmia. En total, les comunitats han quantificat l'impacte de la pandèmia en 7.089 milions d'euros, dels quals 1.375 milions d'euros han estat a Catalunya, un 0,65% del PIB. Fins al novembre, el dèficit de l'Estat se situa en els 72.256 milions d'euros, l'equivalent al 6,45% del PIB, pel descens dels recursos en un 12,7%, (162.429 milions) que modera la caiguda respecte a mesos anteriors.