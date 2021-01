La burocràcia del Brexit, malson de les pimes i de l'«e-commerce» gironí

Després de l'acord in extremis de la Unió Europea i el Regne Unit pel Brexit a finals de desembre, el món empresarial respira alleugerit. S'han posat els fonaments per un divorci pactat que ha tret molts maldecaps a banda i banda del canal de la Mànega. Però, tal com va dir Theresa May al principi d'aquest llarg i tortuós periple; «Brexit significa Brexit», i això ha implicat canvis a l'hora d'establir relacions comercials amb un país de fora de la UE.

A Girona els primers que han constatat aquest canvi són les empreses que hi exporten. L'empresariat gironí ven productes a les illes britàniques per valor de 230,4 milions d'euros. Ja fa temps que ha assumit que les regles del joc han canviat. Moltes s'han preparat per al nou escenari, però tot i això les traves burocràtiques s'han convertit en una pedra a la sabata per a moltes firmes. Sobretot aquelles que venen els seus productes directament als consumidors britànics.

La Cambra de Comerç de Girona ha detectat que aquelles companyies que es dediquen a l'e-commerce (comerç electrònic) i fan venda directa s'estan trobant amb «molts problemes», per exemple, a l'hora de tramitar l'IVA britànic. Tradeinn és una de les empreses gironines que exporta al Regne Unit. Tot i el seu formidable creixement l'últim any, aquesta firma de venda dedicat a la venda de material esportiu per internet s'està trobant amb grans inconvenients per col·locar-hi els seus productes. El seu CEO i fundador, David Martín, enumera una enorme saturació a les duanes i complicacions a nivell fiscal: «La situació és molt i molt difícil, la tributació ha canviat».

Assessorament

La Cambra, que compta amb un servei d'assessorament per a empreses que volen exportar, explica que cada companyia té les seves complicacions particulars, en funció de la reglamentació. En general, les empreses grans han fet els deures i tenen una major capacitat per reaccionar.

«Les que tenen una venda important, ja ho han fet. Però fins que no comencen i s'hi troben», subratllen des de la institució, i afegeixen que són les petites i mitjanes empreses les que estan patint més per exportar al Regne Unit. «A les empreses petites se'ls complica el tema burocràtic. A partir d'una certa quantitat t'has de donar d'alta allà per pagar l'IVA, per exemple. Hi ha empreses que no hi arriben».

La Cambra també reconeix que l'exportació d'una empresa a l'altra «s'està alentint molt, i s'han d'adaptar els nous processos». Pero considera que això no anirà en detriment de les vendes. «No es reduiran, pero hi haurà període d'adaptació. No hem trobat cap empresa que hagi decidit no vendre al Regne Unit», asseguren.

En aquesta línia se situa Roberlo, firma de Riudellots especialitzada en productes químics per reparar automòbils. Asseguren que les primeres setmanes no han estat especialment complicades perquè «tenim la capacitat de ser prou flexibles per anar-nos adaptant».

Roberlo compta amb una filial al Regne Unit «que ens aporta proximitat al client i capacitat de gestió». A més, forma part de Briol, un conglomerat on també hi ha la firma 100% britànica Chemfix «que ns ha ajudat a estar preparats». Reconeixen, això sí, que el Brexit afegirà burocràcia i que «no accelera els canvis comercials». Però també recorden que la seva experiència internacional, amb desenes de filials arreu del món, els ha acostumat als canvis.