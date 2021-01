Especulació contra els especuladors

La imatge no és més que un muntatge penjat a Twitter, però serveix per il·lustrar el que està passant a Wall Street: un banc de peixos diminuts persegueix diversos depredadors de l'oceà per engolir-los com un aspirador. Les sardines es mengen els taurons; els camperols prenen el castell del senyor feudal. Està passant una cosa semblant a les places financeres dels Estats Units, on un batalló de petits inversors organitzat als fòrums d'internet ha alterat l'ordre natural de les coses en disparar el valor de diverses companyies en problemes contra les quals havien apostat els grans titans del mercat. Aquesta mena de revolta populista en pijama està afectant de forma molt destacadaels especuladors professionals, uns hedge funds que han perdut milers de milions de dòlars en els últims dies.

El que ha passat aquesta setmana ha generat una barreja de fascinació i perplexitat, sense que de moment ningú sigui capaç d'anticipar les seves conseqüències per al futur. Alguns ho han comparat amb Occupy Wall Street, el moviment nascut fa una dècada per protestar contra el poder desmesurat de la banca, les corporacions i les grans fortunes. D'altres ho han descrit com una manifestació més de l'onada de malestar que recorre els carrers nord-americans des de principis del 2020. «El motor emocional d'aquest últim brot especulatiu, especialment l'entusiasme entorn de GameStop, no és la cobdícia, sinó la indignació», va escriure John Authers.

Indignació cap a les desigualtats o el rescat a la banca del 2008, però també cap als privilegis dels inversors institucionals, capaços de precipitar amb el seu múscul financer l'enfonsament de les empreses més febles en apostar a curt per la depreciació de les seves accions. És el que li va passar a GameStop, la companyia de venda de videojocs més gran del món, asfixiada pels deutes i sumida en el tancament de centenars de les seves botigues, fins que una legió d'inversors anònims es va organitzar a Reddit i altres fòrums d'internet per salvar-la del desballestament i ajustar comptes amb aquells que van apostar per la seva caiguda.

Plataformes d'inversió

Les seves accions no s'entendrien sense la proliferació de plataformes d'inversió com E Trade o RobinHood, que permeten als petits accionistes participar en el mercat sense costos ni intermediaris. Aquests serveis han experimentat un «boom» durant la pandèmia, a mesura que molta gent es tancava a casa amb més temps lliure de l'habitual.

«Els hedge funds van intentar destruir la companyia», va explicar Nick Sweeting, un noi d'uns vint anys resident a Mont-real que inverteix en borsa des del seu dormitori. «Aquest és el motiu pel qual hi ha tant suport popular a aquest atac contra els hedge funds. És com pagar-los amb la seva mateixa moneda. L'inversor mino?rista contra els hedge funds». De valer menys de tres dòlars el passat mes d'abril, dimecres les ?accions de Gamestop van tancar en 380 dòlars. Però no són les úniques que voregen l'estratosfera després de convertir-se en el crit de guerra d'aquesta massa amorfa de venjadors borsaris. Els títols d'AMC, una cadena de cines colpejada per la pandèmia, s'han ?revaloritzat un 840% des de començament d'any, mentre que el preu de BlackBerry creixia un 280%.

El cost per a l'aristocràcia del mercat està sent onerós. Els hedge funds que van apostar contra GameStop acumulen unes pèrdues superiors als 23.000 milions de dòlars, segons l'anàlisi de S3 Partners. Fons com D1 Capital o Maplelane Capital han perdut fins a un 33% del seu capital. Altres com Melvin Capital han hagut de ser rescatats per altres inversors, que han injectat 2.500 milions de dòlars a les seves arques per ?evitar un potencial efecte contagi al sector. Tant la Casa Blanca com la Comissió del Mercat de Valors van afirmar que estan seguint molt de prop l'evolució d'aquesta bombolla artificial propulsada pels inversors minoristes. De moment no han hagut d'intervenir. Qui sí que ho ha fet són les plataformes ?d'inversió, que dijous passat van ?restringir la compra de títols de GameStop o AMC al·ludint a la volatilitat del mercat, una ma?niobra que ha frenat temporalment la seva revalorització meteòrica.

Aquesta decisió ha generat les suspicàcies dels usuaris i alguns congressistes, tant demòcrates com republicans, que han demanat que s'investiguin aquestes plataformes al Capitoli. «Això és inacceptable», va escriure a Twitter la demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez. «Necessitem saber més sobre la decisió de Robinhood de bloquejar els inversors minoristes mentre els hedge funds poden operar lliurement al mercat com millor els convingui», va afegir.