El preu de la llum cau en picat

Els forts vents que s'han registrat en les últimes hores han fet que el preu mitjà de l'electricitat hagi quedat en 1,42 euros el megawatt hora (MWh), cosa que suposa una caiguda del 98,5 % respecte del pic de 94,99 euros a què es va arribar fa només tres setmanes.

Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE), el preu mitjà de dissabte de l'electricitat al mercat a l'engròs ja va ser de 4,19 euros el MWh, un valor que, com el d'aquest diumenge, contrasta amb els 121,24 euros registrats el dia 9 de gener, en ple pas de la tempesta de neu 'Filomena'.

D'aquesta caiguda en el preu de l'electricitat es beneficiaran directament els consumidors acollits a la tarifa regulada o Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), tot i que només suposa el 35 % del cost de la factura. Els qui són al mercat lliure tenen tarifes fixades per les companyies i no varien en funció d'aquestes pujades i baixades al mercat a l'engròs.

El mes s'acomiada en mínims

Si la primera quinzena de gener el pas de 'Filomena' i l'onada de fred que va arribar després van fer elevar la demanda a màxims i apujar amb força els preus de l'electricitat, el mes s'acomiada en mínims, gràcies a l'elevada generació d'energia eòlica (particularment barata) fins al punt de ser capaç de cobrir gran part de la demanda.

Així, mentre que el 8 de gener passat en algunes hores es van arribar a pagar 18 cèntims d'euros per quilowatt consumit, avui s'abonaran 3 cèntims, segons el preu que es va marcar dissabte en la cassació al mercat diari que fixa els preus per a l'endemà. El tram més baix ha sigut entre les 3 de la matinada i les 9 del matí.

Caiguda del 96,6 al gener

Amb el descens aconseguit aquest cap de setmana, el preu de la llum ha caigut un 96,6 % respecte dels 42,51 euros de preu mitjà amb què va engegar el 2021.

En la primera meitat d'aquest mes, el preu mitjà al mercat a l'engròs, que va tancar el 2020 amb el preu més baix en 17 anys (33,97 euros/MWh), va arribar als 72 euros/MWh a causa de l'augment de la demanda i el preu del gas, que es va encarir per un fred excepcional a Àsia que va elevar allà el consum i que va fer que es desviessin vaixells de gas a aquestes zones.

La borrasca 'Filomena' va elevar la demanda elèctrica a Espanya un 7 % en la primera quinzena d'aquest mes de gener en què el 8 de gener es va arribar al segon preu més alt de la llum en la història, 94,99 euros/megawatt hora (MWh), només per sota dels 103,76 euros de l'11 de gener del 2002.