La firma suïssa Coop vol comprar l'empresa gironina GM Food

El grup cooperatiu suís Coop estudia la seva entrada a Espanya mitjançant la compra de l'empresa gironina majorista GM Food, l'antiga Miquel Alimentació. Segons avança Expansión, Coop ha presentat als propietaris de GM Food, l'empresa amb seu a Girona amb més volum de facturació (1.100 milions anuals), una oferta vinculant per fer-se amb l'empresa de distribució amb seu a Vilamalla, que actualment pertany a la companyia xinesa Bright Food i un grup de socis del mateix país asiàtic.

Aquesta oferta suposa que Coop competiria amb la firma catalana HD Covalco, que a la tardor ja va fer una oferta en ferm per comprar l'empresa gironina per un import aproximat de 200 milions d'euros. Aquest grup familiar, amb seu a Granollers i que porta a terme una activitat molt semblant a la de GM Food, disposa de l'estructura financera necessària per portar a terme una operació d'aquesta importància després d'arribar a un acord amb el fons nord-americà Carlyle i un grup de bancs espanyols, liderats per CaixaBank, que a més actua com a assessor de HD Covalco.

Des de fa diverses setmanes s'especulava amb la possibilitat que una multinacional estrangera del sector de la distribució competís amb la firma catalana per l'adquisició de GM Food, però no s'havia conegut ni la seva nacionalitat ni la seva identitat. Finalment, s'ha sabut que es tracta del grup suís Coop, que si s'acaba imposant a HD Covalco irromprà amb força en el mercat espanyol.

Coop és, després de Migros, el grup suís de distribució més important. Nascut a partir d'una petita cooperativa de consumidors, actualment compta amb 2,5 milions de socis. El grup té prop de 2.500 establiments entre supermercats, botigues d'alimentació i punts de venda de productes no alimentaris, i dona feina a més de 90.000 persones. La facturació del grup al darrer exercici va arribar als 30.200 milions de francs suïssos (uns 28.044 milions d'euros), una xifra que suposa un 0,2% menys que el 2019. D'aquesta xifra, el negoci de supermercats va aportar 19.100 milions de francs suissos (uns 17.736 milions d'euros), amb un creixement interanual del 14,4%. A falta de conèixer el benefici de l'any passat, el grup va guanyar 531 milions de francs suïssos (uns 493 milions d'euros) el 2019.

En l'hipotètic cas que les ofertes econòmiques per GM Food siguin semblants, la proposta de venda d'HD Covalco té una lògica de negoci superior, ja que existeixen moltes sinergies entre les dues empreses. L'operació donaria lloc a un gran grup espanyol de la distribució, amb unes vendes de més de 1.600 milions. En tot cas, a favor de Coop podria jugar la seva dimensió i la seva solvència -pot afrontar l'operació sense finançament extern- i la menor complexitat de l'operació. En no tenir aquest grup presència a Espanya, les autoritats de la Competència aprovarien l'adquisició sense problemes.

GM Food va ser aquirida per Bright Food i els seus socis el 2015 per 110 milions d'euros, i la van posar a la venda el passat estiu de la mà de GBS Finances.

HD Covalco ja és un dels grans hòldings alimentaris catalans i té una arrel gironina. L'origen es remunta a fa més de 80 anys, quan Josep Saperas va obrir un petit establiment d'ultramarins a Granollers. El 1995 es va crear un hòlding integrat per Coaliment, el grup inversor Corporació Sant Bernat, Corsabe, i l'empresa gironina Valvi S.A. El 1997 els fundadors de Valvi van vendre's totes les seves accions a la família Saperas de Coaliment.