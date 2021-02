Banc Sabadell fa neteja per fer front a una nova etapa en solitari

El Banc Sabadell ha fet neteja el 2020, després de la fallida fusió amb el BBVA, per afrontar una nova etapa en solitari («No contemplem cap nova operació corporativa», va precisar el seu president, Josep Oliu, durant la presentació dels resultats de l'any) marcada per una reformulació de la seva activitat cap a la inevitable digitalització del sector, amb totes les conseqüències que aquest procés implica per a l'estructura del banc. Una nova etapa que quedarà definida en el pla estratègic que prepara l'equip que properament dirigirà el nou conseller delegat, César González-Bueno, acompanyat per un nou director financer, Leopoldo Alvear, fins ara, responsable dels números de Bankia, que s'incorpora a proposta de González-Bueno per substituir Tomás Varela, que abandonarà el Sabadell.

I en la nova estratègia, Josep Oliu es veu perfectament integrat: «Jo no deixo el banc: seguiré i faré balanç el dia que me'n vagi. La història futura forma part d'aquest balanç», va contestar als periodistes que li van demanar un resum de la seva trajectòria. Oliu va eludir parlar del passat, i va precisar que el consell d'administració encara ha de definir quines seran les funcions que representarà en la nova etapa, després d'abandonar les funcions executives del banc, però atent a l'evolució del nou pla estratègic del banc d'origen vallesà.

Caiguda dels beneficis

Per concentrar-se en la nova etapa, el banc ha tancat l'exercici 2020 amb un benefici net atribuït de 2 milions d'euros (222 milions d'euros excloent el TSB), la qual cosa suposa una caiguda del 99,7% respecte a l'exercici anterior, després d'aprovisionar 2.275 milions d'euros (1.337 milions més que en el 2019) que recullen cobertures per la crisi derivada pel COVID-19,però també l'execució de plans de reestructuració a Espanya i el Regne Unit, i les vendes d'actius problemàtics. La major part de les despeses d'explotació extraordinaris i les provisions de l'exercici es van concentrar en l'últim trimestre de l'any del 2020, raó per la qual els resultats d'aquest període han estat negatius (201 milions d'euros).

Malgrat això, el conseller delegat, Jaume Guardiola (en la seva última presentació de resultats), va destacar : «Tanquem un any amb un excel·lent acompliment comercial i l'augment de tots els marges de negoci. Amb l'esforç en sanejament i l'execució del pla d'eficiència a Espanya i el Regne Unit, establim les bases del nostre proper pla estratègic».