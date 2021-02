La COVID enfonsa més d'un 40% la matriculació de vehicles al gener a Girona

El sector automobilístic ha encetat el 2021 de la mateixa manera que va tancar el 2020: amb una pandèmia que està deixant la venda de vehicles sota mínims. Segons les dades de la patronal catalana de la distribució d'automoció (Fecavem), la covid ha enfonsat les matriculacions un 41,2% a la província de Girona. És la davallada més pronunciada dels últims anys, i la certificació que el coronavirus està infligint una dura estocada al món del motor.

El mes passat els concessionaris de les comarques gironines només van poder posar en circulació 665 vehicles, gairebé 500 menys que durant el mateix mes de l'any passat, just abans de la irrupció del virus. Llavors el sector ja vivia una desacceleració respecte els períodes anteriors, però res en comparació amb els números del mes passat.

La davallada és similar al conjunt del territori català. Les matriculacions de turismes nous es van desplomar un 48,6% al conjunt de Catalunya en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins arribar a les 6.442 unitats.

Per tipologia de vehicle, segons va recollir ACN, 3.450 eren de gasolina, un 54% menys en comparació al gener de l'any passat, 1.042 eren dièsel, un 57,4% menys que fa un any i 1.950 (-24,5%) funcionen amb la resta de combustibles, és a dir, vehicles elèctrics, híbrids endollables o d'hidrogen o GNL, entre d'altres. Al conjunt d'Espanya, les matriculacions de vehicles van patir el major descens de la sèrie històrica des del 1989, amb 51,5% menys, fins a les 41.996 unitats.

La patronal reconeix que veia l'inici del 2021 «amb esperança», però que de moment ha començat «amb dificultats». En concret, amb les mesures sanitàries adoptades per frenar la pandèmia. «Les vacunes s'allunyen, i per tant, també la recuperació de l'economia. Aquesta primera dada provoca que el consum i les matriculacions es desplomin», reconeix Fecavem, que afegeix que un altre problema ve de la seva relació amb les administracions. « No esperem cap mesura per part del govern espanyol que a curt termini pugui ajudar a el sector. Tot i que sabem que es mantenen relacions amb aquest per part del sector, no tenim la sensació d'una reacció immediata que ajudi a canviar la tendència actual del mercat d'automoció».

Fecavem també apunta a les eleccions catalanes com a causa de bloqueig de l'administració «a curt termini».La patronal reclama, «com a mínim», que el Govern català no pugi la pressió fiscal -ja no només a les empreses del sector- sinó a la resta de famílies i empreses catalanes amb vehicles, «que hauran de fer front en uns moments tan difícils, al nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles.