Catalunya selecciona 27 projectes «emblemàtics» per als fons europeus

El Govern en la seva reunió d'ahir va seleccionar un total de 27 projectes «emblemàtics» per concórrer als fons europeus «Next Generation EU» i mobilitzar uns 41.467,8 milions d'euros en inversions. Les iniciatives van ser seleccionades per la Comissió per a l'elaboració del pla per a la reactivació econòmica i protecció social, l'anomenada CORECO, al costat del comitè assessor Catalunya-Next Generation EU, compost per un grup d'experts i abasten des d'un nou model d'autonomia i atenció a les persones a la salut o la captura del CO? fins a la mobilitat eficient o les bateries per a vehicles elèctrics. Es tracta d'iniciatives transformadores i amb capacitat d'arrossegament de sectors i pimes.

Aquesta iniciativa s'ha gestionat per part de Vicepresidència i Conselleria d'Economia, al capdavant de la qual hi ha Pere Aragonès, així com la Conselleria d'Empresa, a càrrec de Ramon Tremosa. L'objectiu és fer arribar aquestes propostes al Govern central en els pròxims dies. Descarbonització, bateries elèctriques, hidrogen, salut o racionalització de l'ús de l'aigua són algunes de les matèries que centren aquests projectes que suposen més volum de recursos, en els quals estan implicats tant ens públics com empreses implantades a Catalunya com Naturgy, ICL, Celsa, Aigües de Barcelona o Cellnex, a més d'altres de dimensió mitjana com Holaluz o Factorenergía.

Els plans triats formaven part de les més de 500 iniciatives presentades per organismes públics, privats i empreses. La bústia per a propostes continua oberta fins que els governs català i espanyol facin públiques les convocatòries. Un dels projectes més destacats és el denominat «Carbon Recovery», dins de l'àmbit de la transició ecològica i l'economia circular. En el mateix a més de la Generalitat participen empreses com Suez, La Faga, Nedgia (del grup Naturgy), Holaluz, Factorenergia, Serradora Boix o centres tecnològics com Eurecat i Leitat, a més de clústers d'energia eficient o centres de recerca com l'IREC.