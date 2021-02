CCOO i UGT exigeix reformes socials en una protesta el 18-F

Els sindicats CCOO i UGT han convocat protestes per al 18 de febrer a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida per reclamar al Govern espanyol que apugi el salari mínim interprofessional i per exigir als partits catalans que activin immediatament la negociació per a uns nous pressupostos. En un comunicat, els dos sindicats majoritaris a Catalunya van criticar que «les patronals i els governs estan impedint mesures estratègiques i essencials per a la igualtat social i la distribució de la riquesa», i van avisar que no permetran que «el cost de la crisi es carregui sobre la classe treballadora».

En aquest sentit, CCOO i UGT diuen que el nou Parlament de Catalunya, el que surti de les eleccions del 14-F, ha d'activar de seguida l'aprovació d'uns nous comptes per reactivar l'economia, «mantenir l'ocupació i generar nous llocs de treball de qualitat, reforçar el sistema sanitari i les residències de persones grans.