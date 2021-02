Condemnen l'opositor rus Navalni a 3 anys i mig de presó

Tal com s'esperava, el Tribunal Municipal de Moscou va anul·lar ahir el règim de llibertat provisional del qual gaudia el blocaire anticorrupció Aleksei Navalni, i va decretar el seu ingrés en una colònia penitenciària, on passarà els propers tres anys i mig. Moments abans de la lectura de la sentència, en un sever al·legat pronunciat a la mateixa seu judicial, l'opositor va acusar el president rus, Vladímir Putin, de l'intent d'assassinat amb Novitxok del qual va ser objecte el passat estiu: «En sobreviure, vaig ofendre l'home que va intentar matar-me».

«Hi ha algú que no volia que fes un pas com a home lliure en el meu propi país; sabem qui i sabem com, és l'odi d'un home que viu al búnquer», va proclamar l'activista, en una referència a l'actual líder del Kremlin. L'opositor va utilitzar la tribuna que li proporcionava la vista judicial per fer un exercici de revisionisme històric sobre la figura de Putin.