El Sabadell tanca el 2020 amb un negoci de 6.133 milions a Girona, un 5% més

Banc Sabadell ha tancat el quart trimestre del 2020 amb un volum de negoci de 6.133 milions d'euros a les comarques de Girona, xifra que representa un creixement del 5% respecte al mateix període de l'any passat.

L'entitat atribueix el resultat a un increment en el finançament (+4,2%), impulsat en part per la gran activitat de concessió de préstecs ICO. Per segments de negocis destaca l'activitat en fons d'inversió (+3,6%) i l'augment del 21% de les primes netes d'assegurances. A més, en aquest període, l'entitat ha captat 8.613 nous clients a la província, dels quals 1.580 són empreses.

Ricard Raluy, director de grans empreses a Girona de Banc Sabadell, ha declarat: «Banc Sabadell continua amb el seu compromís amb les empreses, autònoms i famílies. Ara més que mai, els acompanyem per prendre les millors decisions. Els nostres equips segueixen treballant al màxim per donar solucions i anticipar-se a les necessitats dels nostres clients».

En general, el Sabadell ha tancat l'exercici del 2020 amb un benefici net atribuït interanual de 2 milions d'euros (222 milions d'euros excloent-ne TSB), mostrant així una caiguda interanual del 99,7% (72,7% Ex TSB) després d'aprovisionar 2.275 milions d'euros que recullen provisions per la crisi derivada de la covid-19, per l'execució de plans de reestructuració a Espanya i el Regne Unit.