La producció a Trety de Maçanet es dispara per un foc en una nau a Eslovènia

Un incendi en una fàbrica de la multinacional francesa Trèves a Eslovènia ha fet que els darrers dies la planta de Trety a Maçanet de la Selva hagi assumit un augment inesperat de la producció. La companyia gironina, especialitzada en equipament per a automòbils i pertanyent al grup Trèves, s'ha vist obligada a contractar personal temporal i treballa tots els dies de la setmana per complir amb les noves exigències de producció.

Fonts properes a l'empresa reconeixen que estan fent una «feina farònica» per evitar que els clients es quedin sense els productes. La idiosincràcia de la indústria de l'automoció, on es treballa en funció de les necessitats de cada moment i pràcticament no hi ha estoc, ha forçat Trèves a desplaçar de manera immediata la producció a altres plantes que té escampades pel continent europeu. De moment es desconeix fins quan assumirà Trety aquest augment del volum de treball, tot i que les mateixes fonts creuen que el canvi serà «temporal».

L'incendi va tenir lloc el 13 de gener, va calcinar bona part de la fàbrica de Trèves al municipi eslovè de Trebnje i va malmetre la producció de catifes i aïllants acústics per a cotxes. Segons el portal de notícies eslovè Siol.net, el director va anunciar que els més d'un centenar d'empleats no podrien treballar fins al total restabliment i rehabilitació de la producció. Això pot tardar força temps, tenint en compte que l'incendi va ser considerable i va mobilitzar una seixantena de bombers. En aquesta línia, s'ha activat una investigació per esbrinar les causes del foc.

D'altra banda, Trety té un altre front obert amb un dels seus clients, Nissan. Fonts properes a la companyia van assegurar que la firma automobilística els ha garantit la producció fins al seu tancament, previst per d'aquí a onze mesos. Trety és una de les moltes empreses que presten servei al gegant automobilístic japonès, que indirectament dona feina a 20.000 treballadors. Segons les mateixes fonts, en aquest temps s'ha anat reduint el volum de negoci que Nissan representa per l'empresa gironina.

El Grup Trèves va ser fundat el 1836 i és un dels grans proveïdors de la indústria automobilística. L'any 1973 es va unir amb l'empresa Tybor d'Hostalric, que estava especialitzada en la fabricació de teixits per a vehicles, per crear Trety. Actualment la planta de Maçanet compta amb poc més de 200 treballadors i el 2018 va facturar més de 82 milions d'euros.

Irònicament, el setembre passat un foc de poca intensitat a la fàbrica de Trety va obligar a desallotjar els seus empleats.