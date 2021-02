La COVID fa caure un 18% la licitació d'obra pública a Girona el 2020

La licitació d'obra pública va caure un 18% a les comarques gironines durant el 2020. Les administracions van treure a concurs treballs per valor de 175 mililons d'euros, segons les dades de l'Associació d'Empreses Construcotres i Concessionàries d'Infraestructures (Seopan). El descens ve motivat per la paral·lització de l'activitat econòmica a causa de la pandèmia. Els Governs espanyol i català i els organismes locals s'han vist obligats a contenir la despesa i a centrar recursos a l'emergència sanitària. Vistos en perspectiva però, els números no són tan dolents. De fet, els de 2020 són superiors als 118 milions d'euros licitats a la província el 2018, quan el país sortia lentament de l'anterior crisi i no hi havia pandèmies catastròfiques a l'horitzó.

Des del 2010, la licitació d'obra pública a Girona ha oscil·lat en una forquilla que en cap cas ha sobrepassat els 214 milions d'euros. L'any més fluix va ser el 2015, quan les administracions van anunciar concursos per valor de 100 milions d'euros. El de major abundància, el dels 214 milions d'euros, va ser precisament el 2019. Res a veure amb les quantitats que es licitaven quan va esclatar la bombolla immobiliària. El 2007 les administracions van licitar obres per valor de 1.228 milions d'euros a Girona. El 2008 mateix, l'any que va començar aquella crisi, els Governs van anunciar inversions per 800 milions d'euros a la província. L'any següent van ser 772 milions, i no va ser fins al 2010 que la xifra (411 milions) va caure fins a apropar-se als nivells actuals.

L'elevat contrast amb els posteriors concursos que van marcar la dècada passada s'explica, a banda del context de crisi, en el fet que a Girona a finals de la primera dècada del segle XXI es van licitar grans projectes com ara el TAV, o les injeccions de diners que el Govern central va fer als ajuntaments.

L'administració que va licitar obres per més valor va ser la Generalitat, amb 83,9 milions d'euros. La segueixen les administracions locals amb 65,9 milions d'euros, i per últim se situa el Govern central, amb 25,2 milions.

Grans descensos

En l'àmbit espanyol, la licitació d'obres executada el 2020 per tots els organismes públics del país va aconseguir un import de 14.114 milions d'euros, la qual cosa representa una caiguda del 22,9% respecte als 18.300 milions que es van licitar l'any anterior, arran de la caiguda de l'activitat registrada des de l'esclat de la crisi del coronavirus.

Segons les últimes estadístiques de la patronal de les grans constructores, el ritme en la contracció de l'activitat es va anar moderant al llarg que avançava l'any. Al setembre l'enfonsament aconseguia el 33,6% i, finalment, va tancar l'exercici lleugerament per sota del 23%.

A Catalunya es van licitar obres per 2.057 milions d'euros, un 23,6% menys que el 2019. Les úniques autonomies que van augmentar la licitació van ser Galícia, amb 559 milions d'euros en any electoral; Balears, amb 139 milions, un 68% més; Aragó, amb 209 milions, un 55% més; Comunitat Valenciana, amb 530 milions, un 42% més; Extremadura, amb 118 milions, un 40,2% més; i La Rioja, amb 38 milions, un 36% més.