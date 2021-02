La Generalitat Valenciana es posa al capdavant en la setmana laboral de quatre dies

La setmana laboral de quatre dies que aspira a implantar la Generalitat Valenciana, segons el seu secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomededéu, «no és una aspiració utòpica». De fet, aquesta administració autonòmica ha inclòs una partida de 4 milions d'euros als pressupostos públics del 2021 destinada a subvencionar empreses que rebaixin la jornada a quatre dies o 32 hores setmanals sense que comporti una reducció de sou per als seus treballadors. El 2020, l'Executiu del País Valencià ja va destinar un total d'1,5 milions d'euros.

A més, el País Valencià també compta, des de fa un any, amb una consultora, Zataca Systems (ubicada a Elx), que ha introduït mesures de conciliació d'aquest calat, la segona empresa d'Espanya, alhora que la firma jaenesa Software Delsol. Zataca Systems desenvolupa 'software' i solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) per a sectors com l'energia o les telecomunicacions i es va prendre seriosament el desplegament d'aquesta iniciativa al llarg del 2020. L'àrea d'Ocupació de la Generalitat Valenciana és pionera, per tant, en la posada en marxa d'ajudes a les mercantils per incentivar que rebaixin la setmana laboral i aconseguir així que la conciliació de la vida laboral i familiar sigui una realitat, segons indiquen des de la Conselleria d'Economia Sostenible.

De fet, la iniciativa de Nomdedéu va servir per inspirar el portaveu del Congrés de Més País, Íñigo Errejón, que acaba d'anunciar que el Govern central accepta una proposta per destinar un total de 50 milions d'euros a la implementació, com a projecte pilot, en diverses empreses d'una jornada reduïda de 32 hores setmanals durant els pròxims tres anys. Nomdedéu treballa en l'elaboració d'una proposta de jornada de quatre dies que vol negociar amb els sindicats i la patronal. No ho tindrà fàcil.

Alguna potent organització empresarial s'ha pronunciat en contra recentment, com la rajolera Ascer. L'Associació Espanyola de Fabricants de Rajoles i Paviments Ceràmics mostra la seva total «disconformitat» amb aquesta proposta de la Generalitat Valenciana i afirma que es tracta «d'una gran irresponsabilitat, sobretot en les circumstàncies que travessem de paràlisi de l'economia i de forta caiguda de l'ocupació».