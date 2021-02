Girona va baixar més d'un 20% el consum amb targeta de crèdit durant el mes de gener

La demarcació provincial de Girona va registrar un descens superior al 20% en les vendes amb targeta de crèdit durant el mes de gener, segons l'informe 'Impacte de la covid-19 sobre el consum a Espanya en temps real i alta definició' de BBVA. L'estudi analitza les dades de l'Estat per províncies, i determina que a 46 hi va haver descensos durant el mateix període (el mes anterior n'hi havia hagut a 16) i hi va haver augments a 6 províncies (per 36 el desembre). Durant l'última setmana del gener la província de Barcelona va ser una de les que va registrar un descens més acusat, concretament un 34%.