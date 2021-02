2021. Un any clau per a la recuperació i per accelerar la transformació del nostre teixit productiu

Espanya afronta el 2021 grans reptes, en un context difícil caracteritzat per una elevada incertesa i encara marcat per l'impacte de la pandèmia. Però hem de ser optimistes respecte al futur perquè s'han aclarit algunes incerteses importants. En primer lloc, comencem el procés de vacunació que ofereix un horitzó d'esperança per immunitzar la majoria de la població i recuperar la tan desitjada normalitat. En segon lloc, tenim uns nous Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021, que són un potent instrument per reactivar i modernitzar la nostra economia. I en tercer i últim lloc, per l'exemplar resposta de la Unió Europea a la crisi econòmica i social amb l'aprovació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que atorga a Espanya 140.000 milions euros per reactivar l'economia i abordar la doble transició verda i digital.

En un context encara incert per l'evolució de la pandèmia, hem de ser capaços de proporcionar als agents econòmics i socials seguretat, certesa i confiança, que és el que ofereix el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Un pla que permetrà mobilitzar prop de 72.000 milions d'euros entre els anys 2021 i 2023.

Pel que fa a la Indústria, la prioritat del Govern és incrementar la presència de la indústria en la nostra economia. Hem creat el Fons de Recolzament a la Inversió Indústria Productiva. Reforçarem l'acompanyament a la indústria electrointensiva i al llarg del 2021 engegarem el Programa d'Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial. Aquests projectes constituiran un exemple de col·laboració publicoprivada, i podran materialitzar-se a través dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE).

Quant al Comerç, aprovarem el Pla d'Impuls del Sector Comercial, que té per objectiu contribuir a la seva transformació i modernització perquè sigui més digital, sostenible i resilient a mitjà i llarg termini. Quant al comerç exterior, reforçarem les capacitats i instruments del nostre sistema espanyol per recolzar la internacionalització de les empreses espanyoles i millorarem el nostre clima de negocis per atraure inversions al nostre país. El sector exterior serà un pilar clau per a la recuperació de la nostra economia el 2021.

En l'àmbit del Turisme, la nostra prioritat és mantenir el lideratge d'Espanya en el turisme mundial i, per fer-ho, abordarem junt amb la reactivació del sector, les transformacions necessàries per modernitzar el nostre model turístic, amb pilars basats en la sostenibilitat, la qualitat, la seguretat i la digitalització com a full de ruta a través de la posada en marxa del pla de modernització i competitivitat del sector turístic. Continuarem treballant activament al si de la UE, l'OMT i l'OCDE per comptar amb protocols comuns a nivell internacional que permetin una mobilitat segura.

En resum, els nostres principals esforços de gestió el 2021 serà abordar dos reptes que marcaran els pròxims anys: el procés de vacunació i l'execució de les inversions i reformes necessàries per a la reactivació econòmica i la modernització del nostre model productiu. El 2021 serà un any clau per a la recuperació i per posar les bases de la transformació del teixit productiu. És un repte il·lusionant i comptem amb els instruments i amb els actors –públics i privats– per aconseguir-ho.