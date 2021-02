Un any per als búfals

Segons el calendari xinès, el 12 de febrer comença l'any del Búfal. El búfal és un animal intel·ligent i metòdic, arriba a l'èxit a través de la tenacitat i la dedicació. Es guia per la perseverança i la convicció; el búfal és un animal que aconsegueix el que es proposa sense pressa, però sense pausa.

Aquesta anècdota no és més que una excusa per introduir el que aquest any ens pot oferir: treball, esforç, mètode, exigència i corresponsabilitat. Després de gairebé un any de pandèmia, seguim sumits en una crisi sanitària i econòmica com mai havíem viscut, no obstant, amb permís de la responsabilitat col·lectiva i les solucions mèdiques que ens portin l'esperança i la normalitat de nou, crec que Europa, i ara els Estats Units, han pres decisions històriques amb enorme determinació que ens situen en una posició de fortalesa per activar una recuperació econòmica que requereix imaginació, innovació, responsabilitat i sostenibilitat.

Si hi ha una cosa clara, és que res tornarà a ser com abans. La crisi provocada per la pandèmia, a més de provocar un dolor enorme i una crisi sanitària que no havíem viscut en generacions, ha accelerat tots els processos de transformació. Decisions que mai es prenien, gestions que no es feien, realitats que es negaven. Gairebé totes les barreres han caigut, moltes resistències al canvi han desaparegut i els processos de transformació de negocis s'han accelerat. I aquesta acceleració és bona. D'això només en pot sortir una cosa nova i una cosa bona. Si no fos així, haurem comès un error que afectarà pròximes generacions.

Estem davant una oportunitat excepcional i inèdita. Mai abans Europa, per exemple, ha concentrat i compromès tants esforços econòmics per afrontar l'envestida d'una crisi i mirar de sortir-ne més reforçats. Els fons Next Generation, ben articulats, ben encarrilats i posats al servei de solucions que generin nous models de negoci més sostenibles, seran determinants perquè, amb intel·ligència, mètode, tenacitat i dedicació, com els búfals, tot surti bé. I, en aquest context, el sector elèctric serà clau en les pròximes dècades. El sector elèctric serà un motor econòmic, generarà ocupació i contribuirà de manera decisiva a la lluita contra els efectes del canvi climàtic i com a impulsor d'una sortida econòmica sostenible a tots els nivells.

Sembla clar que existeix una connexió entre la pèrdua de la biodiversitat com a conseqüència de l'efecte del canvi climàtic i l'aparició del coronavirus que ha provocat la Covid-19. El desafiament del canvi climàtic ens obliga a evolucionar cap a una economia més sostenible basada en un model eficient, elèctric, renovable i contemplant els principis d'economia circular. Les empreses que no posin el focus en la sostenibilitat, no tindran futur. Alguns dels principals inversors ja han decidit, amb bon criteri, invertir només en aquelles empreses que despleguin criteris sostenibles en el seu model de negoci. És temps de desenvolupar una sostenibilitat integral que faci convergir qüestions climàtiques, economicofinanceres, inclusives, d'igualtat, d'equitat, de veracitat, transparència i confiança.