Cañete exhibeix projecte i equip per presidir PIMEC

Antonio Cañete va presentar públicament ahir la seva candidatura per a ser el pròxim president de PiMEC. L'actual secretari general va exhibir projecte i equip en la formalització de la seva postulació, avalada pel sortint president Josep González i que es mesurarà a l'independentista Pere Barrios, d'Eines Pimec. L'actual secretarieneral va anunciar el fitxatge per la seva potencial junta directiva de l'empresària i ex directiva del Barça Maria Teixidor i manté en la seva llista a diversos pesos pesants de l'actual cúpula de la patronal.

Enfront de l'«estelada» i la proposta de suprimir a Foment del Treball del mapa patronal català que va esgrimir Pere Barrios en la seva presentació, Cañete va apostar per vendre un projecte centrat exclusivament en les pimes i de caràcter conciliador. «Hi ha persones que vénen amb interessos diferents i entren en les institucions per a instrumentalitzar-les. [...] Jo vinc amb les idees clares de quin és l'objectiu social de la institució», va declarar. La prioritat de Cañete per a liderar Pimec els pròxims quatre anys serà situar a les pimes en el «lloc de comandament», la qual cosa passa per dotar-les de major pes representatiu.