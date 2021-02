Creix el temor a «empreses zombi» per l'increment de fallides a finals del 2020

Les famílies i empreses que es van declarar en concurs de creditors (suspensió de pagaments i fallides) davant la impossibilitat d'afrontar els seus pagaments i deutes van sumar 6.718 el 2020 a Espanya, xifra un 13,6% inferior a la de 2019.

Però les dades de l'Estadística de Procediment Concursal de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicada ahir mostren una dada alarmant; el nombre de deutors concursats es va disparar en el quart trimestre gairebé un 45% en relació al trimestre anterior.

El descens dels deutors concursats registrat el 2020 posa fi a tres anys consecutius d'augments després de les pujades de 2019 (+21,5%), 2018 (+11,2%) i 2017 (+9,5%). Catalunya va tornar a ser la comunitat autònoma amb major nombre de deutors concursats (2.003), seguida de Madrid (1.099) i Comunitat Valenciana (947). Aquestes tres comunitats van concentrar sis de cada deu deutors concursats en 2020.

El nombre de concursos presentats per empreses i famílies a Catalunya va caure el 17% en el 2020 respecte del 2019, però va augmentar el 12,3% interanual en el quart trimestre. Les regions amb menor nombre de deutors concursats van ser Navarra (33), La Rioja (51) i Extremadura (65).

Impacte més suau

A Girona durant el 2020 també va caure el nombre d'empreses en concurs de creditors respecte el 2019 per la moratòria del Govern i la paràlisi de l'economia. En aquest sentit, també hi va haver un repunt del nombre de societats en fallida a la recta final de l'any, però no va ser ni de bon tros tan pronunciat com el registrat a Catalunya i al conjunt d'Espanya. El nombre d'empreses en fallida l'últim trimestre del 2020 va augmentar un 20% respecte els tres mesos anteriors, passant de 16 a 20 empreses concursades.

Tampoc va pujar el nombre de deutors concursats (empreses i famílies) el quart trimestre, que es mantenir pràcticament igual que durant el tercer trimestre.

Recuperar l'activitat

El Govern va aprovar una moratòria concursal, vigent de moment fins al pròxim 14 de març, amb l'objectiu que empreses viables, però afectades per la pandèmia, puguin continuar la seva activitat en el futur i no veure's abocades a la liquidació. Els experts concursals estan actualment advertint al Govern que és imprescindible accelerar els processos i evitar que les ajudes es destinin a empreses que no estan en condicions de recuperar la seva activitat ni tan sols en un context de normalitat.

En concret, fins al 14 de març s'ha suspès l'obligació dels deutors de sol·licitar concurs de creditors (concurs voluntari), així com l'obligació del jutge d'admetre a tràmit el concurs si el sol·liciten els creditors abans d'aquesta data (concurs necessari).

Malgrat que algunes veus han advertit que aquesta moratòria pot provocar un augment d'empreses «zombis» (inviables però en funcionament i consumint recursos públics), des de l'executiu asseguren que és tot el contrari: es tracta de preservar la solvència d'empreses viables.

Quart trimestre alarmant

Pesi a la reculada de les famílies i empreses que es van declarar en fallida en el conjunt de 2020, les dades del quart trimestre de l'any passat reflecteixen un fort repunt dels deutors concursats en relació al trimestre anterior, del 44,7%, fins a sumar 2.428 procediments.

Aquesta pujada trimestral es va produir després de disparar-se les famílies en fallida un 60,3%, amb 1.045 concursos, i augmentar les empreses concursades un 34,8%, fins als 1.383 procediments, la xifra més elevada des del primer trimestre del 2015. Dins del segment empresarial destaca l'increment trimestral del 87,7% en els concursos presentats per persones físiques amb activitat empresarial (autònoms).

La reculada de deutors concursats els 2020 va ser conseqüència de la caiguda en un 14,4% de les empreses en concurs, fins a sumar 4.097, i de la disminució en un 12,1% de les famílies que es van declarar en fallida, que van totalitzar 2.621 en el conjunt de 2020. D'aquesta manera, 2020 va posar fi a dos anys consecutius d'ascensos de les empreses en concurs i a quatre anys de repunts de les famílies que es declaren insolvents.