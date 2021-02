Expectatives i incerteses

Prensa Ibérica aplega en aquest especial Perspectives 2021 els líders de la gran empresa espanyola per compartir amb vostè, estimat lector, les seves interessants reflexions sobre el camí que el nostre país haurà de recórrer en els mesos vinents per tornar al creixement.

¿Quan derrotarem el virus? ¿Començarà aquest any la recuperació? ¿A quin ritme s'accelerarà l'economia? ¿Quantes empreses es podrien quedar pel camí? ¿Quins sectors se sobreposaran abans? ¿Quin impacte tindrà el fons europeu de recuperació? ¿Quines són les receptes per superar la crisi?

L'esperança que la humanitat ha dipositat en les vacunes es converteix aquests dies en cert escepticisme davant la cruesa amb què està colpejant arreu del món la tercera onada de la pandèmia. Però, tard o d'hora, la tempesta amainarà i ens hem de preparar, com a societat, per fer de la necessitat virtut i, sense oblidar mai les moltes lliçons que deixa aquesta crisi, emprendre en clau d'oportunitat els processos de transformació que, en un nou temps, requereixi la nostra economia.

Tota crisi impulsa processos de canvi i de modernització que, com el repte digital o la transició energètica, hem d'afrontar, sense perdre temps, amb intel·ligència, responsabilitat i afany de progrés.

Redoblem ara, per descomptat, els nostres esforços per salvar vides davant l'emergència sanitària i, al mateix temps, protegim el nostre teixit productiu. Les empreses seran essencials per accelerar la recuperació econòmica i tornar a la normalitat social.

Espero que aquest suplement especial, publicat en tots els diaris impresos i digitals d'informació general del nostre grup, sigui del seu grat i interès.