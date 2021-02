El futur de la logística: oportunitat i compromís

Pràcticament ja res és igual a fa un any. Els nostres hàbits, el nostre dia a dia, han canviat en tot just dotze mesos, potser per sempre, gravitant al voltant d'una cosa que ens ha permès, no només evitar una caiguda encara més greu de l'economia, sinó també oferir alternatives de consum i oportunitats de negoci. Parlo, per descomptat, de la tecnologia. Sense ella, el 2020 no només hauria sigut encara pitjor, sinó que el nostre futur s'esbossaria bastant més negre.

Una de les conseqüències més palpables del rellevant paper de les eines digitals ha sigut el protagonisme de l'ecommerce. Els rigors del confinament i de les restriccions sanitàries han accelerat notablement i consolidat les tendències de consum online. Fins i tot els comerciants més reticents van haver d'assumir que la supervivència dels seus negocis passava en molts casos per competir a través d'Internet.

I en la majoria dels casos així ha sigut, ja que Espanya ha incrementat les seves vendes a través del comerç electrònic per sobre del 30% en aquest 2020 en comparació amb l'any passat, fins a tal punt, que es tracta del tercer país amb un increment més elevat, segons eMarketer. Aquesta companyia d'investigació de mercats assegura a més que el nostre país serà el que més ràpid creixi d'Europa occidental en aquest àmbit fins al 2023, una tendència ja recollida per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que assenyala que Espanya ha estat registrant increments superiors al 20% en els últims tres anys.

Davant aquesta nova realitat, les empreses del sector logístic hem de donar la millor de les respostes. Pel que fa a Correos, les xifres demostren l'envergadura del repte que tenim entre mans. Durant el 2020, hem gestionat 208,9 milions d'enviaments de paqueteria i cartes urgents, un 8,4% més que durant l'any anterior, arribant a 51,1 milions durant la campanya nadalenca, un 31% més.

En aquest sentit, no perdem de vista l'impacte mediambiental de la nostra activitat, i des de Correos hem volgut proposar un debat sobre l'ús responsable de la paqueteria urgent. El cost climàtic d'un enviament en 24 hores és bastant superior que en 72 hores, ja que aquest últim permet esperar a omplir un camió, mentre que l'altre suposa camions mig buits circulant, i en conseqüència, més desplaçaments i menys eficiència logística mediambiental.



El compromís de donar resposta a la societat

Amb l'objectiu de donar resposta al que ens demanda la societat, hem ampliat la capacitat de classificació a 600.000 paquets més al dia, gràcies a inversions realitzades al llarg de l'any. Així mateix, hem reforçat també les xarxes de transport amb l'obertura de 318 noves rutes, i ampliat la flota amb prop de 2.300 nous vehicles, un terç dels quals elèctrics. Correos continua a més amb la seva aposta per l'ocupació estable i de qualitat, amb la recent convocatòria de més de 3.400 llocs per ingressar com a personal laboral fix.

La dotació de recursos i la inversió en infraestructures té per objectiu, no només respondre a les necessitats de la ciutadania, sinó anticipar-se també al previsible augment del negoci en els pròxims anys a nivell internacional. Abans de la irrupció de la pandèmia, Correos va portar a terme operacions d'expansió i internacionalització en mercats estratègics com Portugal i la Xina.

Si bé la prioritat és atendre les necessitats dels ciutadans del nostre país en aquests moments tan complicats, Correos no perd de vista el seu pla estratègic, des del convenciment que la internacionalització serà una palanca fonamental, no només per al nostre negoci, sinó per a la recuperació de l'economia espanyola. El nostre país es troba davant el repte d'aprofitar les possibilitats que ofereix el sector logístic, i des de Correos, no estem disposats a deixar-les passar. De fet, el nostre principal objectiu continua sent el de crear un eix logístic que uneixi Àsia, Europa i l'Amèrica Llatina.



El moment d'assumir el repte demogràfic

Tant administracions com empreses hem de posar l'espatlla, enfortint la nostra xarxa de transport i garantint l'accés a les infraestructures tecnològiques per a tots els ciutadans, sense importar on visquin.

Perquè un dels compromisos més ferms de Correos és el del repte demogràfic. L'any 2020 ha deixat patent la dificultat d'accés a certs serveis, alguns dels quals essencials, que pateixen moltes zones de la denominada Espanya buidada. La irrupció del teletreball pot resultar un autèntic salvavides per a aquests llocs, però sense l'adequada dotació d'infraestructures, l'oportunitat quedarà frustrada.

A Correos volem contribuir a pal·liar aquesta situació, gràcies a la capil·laritat de la nostra xarxa d'oficines i la seva capacitat logística. De fet, de les 2.393 oficines de tot Espanya, 1.297 oficines estan ubicades en zones rurals, donant servei a 15 milions d'habitants. Per això, oferim nous productes, serveis i gestions a les oficines, a més de posar en marxa Correos Market, la plataforma de comercialització per a productors locals.

Abordem aquest 2021 amb il·lusió, pels reptes que sens dubte s'obriran camí davant nostre. Els principals als que ens hem d'enfrontar en l'àmbit logístic, clau per al futur de la companyia, són els d'adaptar els processos i infraestructures al gran creixement de la paqueteria i aportar valor anant més enllà del delivery d'última milla per oferir el procés logístic complet.

Però també afrontem aquest nou any amb responsabilitat, atesa la confiança que en nosaltres té dipositada la societat i les crucials tasques que se'ns han encomanat. El sector logístic continuarà sent un dels més dinàmics de l'economia a nivell mundial, però és a la nostra mà que ho aprofitem per donar resposta a alguns dels problemes del nostre model productiu. A Correos, ens sentim preparats per donar resposta al desafiament.