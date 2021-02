GameStop, el ramat que acaba a l'escorxador

A Luis Benguerel, conseller de la gestora d'inversions Anattea Gestión i amb una carrera de 20 anys com a «broker» de borsa en societats com Interbrokers, el cas de GameStop i Reddit li resulta bastant familiar. Que els inversors a llarg (els que preveuen que un valor borsari pujarà) iniciïn una guerra contra els curts (els que aposten per la caiguda) ho ha viscut centenars de vegades en el mercat. Ni tan sols la relativa novetat que s'utilitzin les xarxes socials en aquesta pugna és una cosa nova. Recorda el moviment especulatiu que es va produir al voltant de Terra (filial de Telefónica) i les «puntcom», cap a l'any 2000. I no oblida l'operació de compra de Porsche per Volkswagen, quan determinats inversors van torpedinar les posicions baixistes a Porsche abans que acabés en mans del gegant alemany de l'automoció. «Una acció que valia 200 dòlars va acabar en més de 1.000», explica Benguerel. Aquests moviments especulatius en els mercats de renda variable solen tenir un denominador comú: «el ramat acaba a l'escorxador», explica. Sol ser l'efecte col·lateral d'una guerra entre inversors institucionals.

El combat de David contra Goliat sempre té una gran repercussió emocional. I la bel·ligerància de Reddit contra els inversors curts ha acaparat els titulars, però ha passat més desapercebuda l'entrada del fons RC Ventures al capital de GameStop, que va reconèixer a la SEC -la CNMV de Wall Street- la compra d'un 12% del capital i la incorporació de tres consellers. Aquell moment precedeix a l'escalfament del valor. De fet, la primera gran pujada (10%) es va produir amb aquesta notícia el 12 de gener.

«Tinc la impressió que el que ha passat en el cas de GameStop és que va entrar un fons actiu (així s'anomena ara els inversors institucionals que volen decidir) i a partir d'aquí es va generar una estratègia per contrarestar les posicions curtes» -diu-, que en realitat eren bastant elevades, tenint en compte que els fonaments de GameStop no són molt sòlids. «El que van fer va ser comprar accions i prendre posicions en opcions, escalfar el valor, mentre que a les xarxes socials es transmetia el missatge d'una ´operació popular contra els curts´», explica. Aquest moviment es va iniciar el 13 de gener. El nou accionista ja s'havia incorporat.

Escalfar un valor a través d'un xat d'internet és gairebé tan vell com la xarxa mateixa. Però al principi de la cadena sol trobar un inversor institucional. «Uns professionals ´llargs' han anat contra els fons ´curts'», destaca. Els curts solen invertir a crèdit i es veuen condicionats per les garanties que els exigeixen els bancs. Si l'acció va cap amunt no tenen més remei que tancar l'operació per minimitzar les pèrdues. Després hi ha els traders que utilitzen les màquines d'alta freqüència, que entren en acció quan els volums d'intermediació augmenten i se sumen a les tendències, el que incideix en l'alça de la cotització. «Fa més d'un mes no es miraven GameStop», puntualitza Benguerel. «Ara sí». Ho resumeix: «Hi ha hagut una mà forta que es va posar a escalfar el valor; entren tots els altres, inclosos els petits, i durarà el que duri, però de moment ha trencat el mercat».

Miratge dels minoristes

Aquest tipus de fenomen sol provocar un miratge entre els inversors minoristes, una il·lusió que no triga a esvair-se. «Algun petit pensarà que està controlant el mercat, però, finalment, es menjarà el valor. Aquests sols no han trencat el mercat. I si mires el volum del dia 13, quan va començar tot, n'hi ha molt, però després n'hi ha hagut menys. Algú es va preparar per al que vindria», diu.

Els moviments especulatius tendeixen a autoalimentar-se, considera aquest gestor. Sembla reproduir-se amb Tubacex a Espanya, que dilluns va registrar un ral·li inesperat, o amb la plata. «Però a Espanya, si et poses a barallar-te contra els inversors institucionals, ho tens malament», comenta, perquè el mercat és petit i és fàcil de controlar.

«Arribarà un moment en què es calmaran les aigües i algú haurà guanyat molts diners, inclòs algun minoritari, i altres n'hauran perdut molts, sobretot els minoristes. Algun dels petits es quedarà enganxat dalt. Però és una guerra de ´llargs' contra ´curts', i sembla que van guanyant els ´llargs'», destaca Benguerel.