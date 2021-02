És hora d'ajudar els autònoms

Si alguna cosa ens ha ensenyat la història és que Espanya és un gran país. Amb una gran economia i amb un gran sistema productiu conformat per empreses, autònoms i treballadors. Ens en sortirem. El 2020 ha finalitzat amb una caiguda del PIB de l'11%, i estic segur que al llarg del 2021 es donarà un creixement del PIB, però sens dubte en menor intensitat de la que ha previst el Govern central en els seus Pressupostos Generals de l'Estat en el quadro macroeconòmic.

No hi ha cap dubte que aquest creixement econòmic anirà lligat a l'evolució de la pandèmia al llarg dels pròxims mesos, al subministrament i nombre de vacunes que siguem capaços d'anar posant fins que aconseguim la denominada «immunitat de grup». En tot cas, aquest creixement serà d'entorn del 5% o, fins i tot, inferior, entre altres coses perquè el primer trimestre de l'any ve marcat per aquesta tercera onada en què estem immersos i que ens està afectant d'una manera duríssima.

En el que som menys optimistes és en les previsions de l'ocupació. En aquest cas sí que dubtem que aquest any hi hagi creació neta d'ocupació. L'esgotament financer, econòmic i fins i tot els problemes de solvència que arrosseguen empreses i autònoms des de fa molts mesos amb un escenari ple de contínues restriccions, de nivells de confiança molt baixos, està començant a passar factura. Tot apunta que si no hi ha un gir de 180 graus, molts dels treballadors que avui estan en erto acabaran convertint-se en acomiadaments.

Però no només ens enfrontem a un 2021 amb destrucció de llocs de treball, sinó també a una important destrucció d'empreses. Al llarg del 2020 s'han perdut 100.000 autònoms ocupadors, i és molt possible que aquest any també hi hagi un descens no només d'autònoms ocupadors, sinó també del total del col·lectiu, que es farà notable quan les ajudes vigents per cessament d'activitat s'acabin. Ara mateix hi ha milers d'autònoms cobrant o a l'espera de percebre la prestació que sabem que es mantenen en alta perquè és l'única manera d'accedir a algun tipus d'ajuda, per la qual cosa molts, quan acabi la prestació, no podran tirar endavant.

Aquest any serà clau la temporada turística. Ser capaços d'arribar a la immunitat de grup, millorar les dades de contagis i tornar a poc a poc a una nova desescalada, serà fonamental per poder iniciar una reactivació de la nostra economia.

En definitiva, sí que preveiem un millor any quant al creixement econòmic, que no ho serà tant per a l'ocupació atès l'esgotament de moltes activitats empresarials especialment afectades per les mesures que les diferents administracions han posat en marxa i que implicarà una pèrdua de llocs de treball, autònoms i empreses.

Per això, és molt important que el Govern central impulsi mesures i ajudes directes als sectors més afectats. Els ertos, les ajudes per cessament d'activitat, estan anestesiant les dades d'atur, però sense aquestes ajudes directes, sense el rescat a aquest teixit empresarial, molts autònoms no podran tirar endavant. Ajudem el valuosíssim teixit empresarial que conformen autònoms i empreses i ens en sortirem. Si als autònoms els va bé, a Espanya li anirà bé.