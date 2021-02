El moment de superar-se

L'any 2020 ens va demostrar que som vulnerables, va posar en crisi moltes de les certeses que crèiem tenir a mà. Ens va ensenyar limitacions, dolor, dubtes i impotència. El carrusel d'esdeveniments atziacs comporta sempre el doble cop del mal efectivament causat i un altre, tan demolidor i d'efecte encara més durador, que desgasta l'ànim, l'actitud positiva i erosiona l'esperança, estenent la percepció que el túnel pot ser que no s'acabi o, simplement, que al final no hi hagi cap llum. Però no és així. El que ha passat també ens ha mostrat la importància d'interessar-se per l'altre, la necessitat d'estar connectats, perquè el món no es pot entendre aïlladament.

Ens endinsem en l'any 2021, un temps de nous reptes i desafiaments encara més grans, si és possible. Serà il·lusionant veure com dobleguem el virus amb la ciència i notar la reactivació de totes les economies i dels seus sectors.

A Espanya esperem que a finals d'any ja hàgim recuperat bona part del que hem perdut per la crisi sanitària, que tan asimètricament ens està afectant. La reorientació, sens dubte, estarà enfocada en la digitalització i en l'eficiència mediambiental, idees ja ben assentades al nostre país i que la pandèmia ha reafirmat amb contundència, però també se centraran els esforços a redirigir part de la nostra indústria cap a àrees de més valor afegit. En digitalització, tenim una infraestructura de xarxa que destaca no només per la seva àmplia cobertura sinó també per la seva fiabilitat, i que situa Espanya entre els líders mundials en connectivitat. És la base per a l'escalabilitat i el desenvolupament de capacitacions digitals. El nou món digital ens agafa ben preparats. Ara cal accelerar.

Sobre l'eficiència mediambiental, l'ambiciós Green Deal europeu ens col·loca davant l'oportunitat de convertir-nos en un líder en energies renovables, ja que no només disposem, per exemple, del doble de radiació solar que Alemanya, sinó que, a més, la nostra geografia ens atorga una magnífica oportunitat per a l'energia eòlica. En la indústria automotriu, responsable del 10% del PIB i de més de 2 milions de llocs de treball, som el segon fabricant més gran d'Europa i el vuitè en l'àmbit mundial, i un dels tres principals fabricants mundials d'infraestructura de recàrrega elèctrica. Un altre sector amb enorme potencial és el biotecnològic, gràcies al qual Espanya està sent el quart país del món amb més nombre d'assajos clínics durant la Covid-19, i en el qual els nostres centres sanitaris participen en una de cada tres proves que es porten a terme en l'àmbit europeu. De vegades, les xifres poden relativitzar la mida del que s'aconsegueix, però darrere de cada estadística, estirant el fil de freds percentatges i classificacions, arribem a persones, a vides de persones. Perquè això va de persones i de les seves vides.

A més, en aquesta ocasió, Espanya disposarà de 140.000 milions d'euros els pròxims anys per poder abordar el repte de transformar econòmicament el nostre país, import equivalent a l'11 % del nostre PIB o a la suma total que Europa va rebre del 'pla Marshall' americà. El projecte d'aterrar aquests fons és desafiador i ambiciós, necessitarà una col·laboració històrica publico-privada i una rapidesa, transparència i capacitat d'execució en què tots continuem treballant amb esperança i il·lusió. Ara és el moment de superar-se.