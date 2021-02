Els pagaments amb targeta es desplomen més d'un 20% a Girona el mes de gener

Girona va registrar un descens superior al 20% en les vendes amb targeta de crèdit durant el mes de gener, segons l'informe «Impacte de la COVID-19 sobre el consum a Espanya en temps real i alta definició» de BBVA. L'estudi analitza les dades per províncies, i determina que a 46 d'elles hi va haver descensos durant el mateix període (el mes anterior n'hi havia hagut a 16) i hi va haver augments a 6 províncies (per 36 el desembre).

Girona es converteix així en una de les províncies més afectades, amb una caiguda superior al doble de la mitjana espanyola (11% interanual).

La retirada d'efectiu a Girona també se'n va ressentir, amb un 13% menys d'operacions el gener.

Durant l'última setmana del gener la província de Barcelona va ser una de les que va registrar un descens més acusat, concretament un 34%.

A nivell global, la despesa amb targeta va caure al gener un 44% interanual a Balears, la major baixada de les províncies espanyoles. Per darrere de Balears se situen La Rioja (-40%) i Barcelona (-34%). En el conjunt del país, la davallada s'explica per la caiguda de les compres presencials, tant amb targetes espanyoles (-9%) com a estrangeres (-68%), i no presencials.

Segons BBVA Research, aquestes compres es van veure afectades per la reducció de les operacions amb targetes estrangeres (-73%), a conseqüència de les restriccions de mobilitat per la COVID i per la tempesta «Filomena».

L'informe reflecteix que en el conjunt d'Espanya les transaccions no presencials amb targetes espanyoles van continuar creixent, però a menor ritme (33%).

Les compres van perdre tracció en tots els sectors, ja que van continuar creixent en alimentació, llibres i premsa, llar, salut i altres serveis. En grans superfícies, automoció, esports i oci van caure, mentre que les vinculades amb activitats socials o desplaçaments van intensificar la seva reculada.