En recolzament de la recuperació i la transformació

Si hi ha hagut un any en la història recent sobre el qual s'ha escrit i debatut, aquest ha sigut sens dubte el 2020. Poc, per tant, queda ja per dir sobre aquest any i sobre la pandèmia que ha determinat la seva deriva, la qual ha tingut un greu impacte sanitari, econòmic, polític i social, i que lamentablement, com a societat, no vam ser capaços d'anticipar.

Pel que fa a l'any que ja ha començat, sembla que les incerteses es mantindran durant més temps del que desitjàvem, cosa que ens semblarà eterna, fins a veure una significativa part de la població vacunada i veure que els fons de reconstrucció constituïts per la Unió Europea comencen a ser correctament aplicats i contribueixen a la tan esperada recuperació, a més d'impulsar la transformació del nostre model econòmic, amb unes xifres de productivitat i competitivitat incrementades.

Aquests fons europeus, que no arribaran fins a la segona meitat del 2021, seran determinants per al propòsit a què aspirem. I per a la distribució del seu ingent volum serà necessària una gestió eficient i àgil, que simplifiqui tràmits burocràtics i eviti duplicitats, una cosa que només serà possible amb la plena coordinació de totes les administracions.

I és que, tot i que sembli il·lògic, pot resultar més complicat gastar els diners que el que va ser obtenir-los. De fet, l'experiència ens diu que països com Espanya, o com Itàlia, que seran els dos màxims beneficiaris del NGEU, estan entre els que tenen pitjors resultats en termes d'absorció de fons d'altres programes, com els fons estructurals de la UE.

A l'espera de la futura aprovació per part de la Comissió Europea de l'esborrany presentat pel Govern, vull pensar que en aquesta ocasió la col·laboració entre administracions i entre el sector públic i privat serà molt més sòlida del que ha sigut fins ara.

Referent a això, els bancs ja hem posat de manifest la nostra plena disposició a col·laborar, cosa que serà crucial, ja que els diners arribaran més ràpids als sectors i projectes que els necessiten si els bancs canalitzem i anticipem aquestes subvencions.

Les empreses espanyoles no han de perdre cap minut a començar a donar forma als seus plans d'inversió per participar en el repartiment d'aquests fons, anticipant-se a la futura publicació de les convocatòries.

A Bankinter continuem creient en el potencial d'Espanya i continuem recolzant les seves empreses. No en va som una entitat que va néixer com a banc industrial i que porta als gens aquest negoci, del qual tenim un coneixement molt especialitzat. Per això volem posar-nos, d'una banda, a disposició de l'Administració, però, sobretot, a disposició de les empreses, en tot allò que puguin necessitar, ja sigui per facilitar-los assessorament en l'elecció i presentació de projectes, o per a la concessió de finançament pont, com a pas previ a la recepció de les ajudes.

En aquest 2021, que serà un any ple de dificultats, però també d'oportunitats, haurem de treballar units com a societat en lloc d'ampliar la discordança. Tenim davant nostre un repte de proporcions enormes, que només des de la unitat, i mai des de la fractura, podrem superar.