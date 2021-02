Unió de Pagesos vol que la inspecció de vehicles agrícoles sigui de franc

Unió de Pagesos demana que les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) per a la maquinària agrícola de la qual en sigui titular la pagesia catalana siguin gratuïtes. Així ho ha sol·licitat en el marc del procés de participació pública sobre la regulació de la prestació del servei d'ITV a Catalunya. El sindicat considera que «la pagesia catalana ja contribueix, i amb escreix, a una sèrie de serveis a la societat no remunerats pel mercat ni tinguts en compte per l'Administració té a l'hora d'avaluar l'esforç fiscal que realitza» com ara la producció d'aliments «sans i segurs», a més del «manteniment de l'equilibri territorial, un paisatge endreçat, prevenció dels incendis forestals, preservació i foment de la biodiversitat».

Una llarga reivindicació

Unió de Pagesos porta anys reclamant al govern de l'Estat, tant amb el PP com ara amb el PSOE i Unidas Podemos, que faci ús de la facultat que permet la Directiva 2014/45/UE per tal que s'eximeixi d'haver de passar la ITV a la maquinària agrícola, tal com han fet altres països europeus. Fins i tot, va traslladar, en aquest sentit, una proposta d'esmena en la tramitació de la Llei de la cadena alimentària que actualment s'està tramitant al Congrés. Davant la negativa dels ministeris d'Agricultura i d'Indústria, ara Unió de Pagesos demana al Govern de la Generalitat que assumeixi el cost d'aquesta proposta.

Unió de Pagesos ha demanat una millora del servei d'ITV mòbil «perquè cap màquina ni tractor agrícola s'hagin de desplaçar més de 15 quilòmetres per a realitzar la inspecció», com passa actualment amb les inspeccions d'equips d'aplicació de fitosanitaris.

El sindicat també reclama que «cap ITV mòbil es pugui a negar a realitzar inspeccions a tractors» (algunes no presten el servei a tractors que poden superar els 40 quilòmetres per hora).