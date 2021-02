Vacunació i recuperació per al 2021

No hi ha dubte que l'any 2020 quedarà gravat a foc en les nostres vides. Dues xifres resumeixen molt bé el que ens ha passat, una cosa per a la qual cap país, empresa ni ciutadà estava preparat: El 2021 comença amb més de 100 milions de contagis i més de 2 milions de morts per Covid al món.

Fa un any, el gener del 2020, disfrutàvem d'un cicle a l'alça de totes les economies occidentals i asiàtiques. Les empreses feien plans d'expansió i els pressupostos s'elaboraven amb l'aspiració de ser superats en positiu pel resultat final. Debatíem sobre sostenibilitat i miràvem pel retrovisor la crisi financera, tot i que encara una mica espantats per la dimensió d'aquell sisme financer que vam anar deixant enrere lentament i amb molt sofriment pel camí.

El que no pensàvem cap de nosaltres és que l'OMS declararia una pandèmia mundial al març i que, a continuació, es tancarien fronteres i viuríem confinats a les nostres cases. Si algú hagués elaborat un guió amb aquesta distòpia hauria sigut rebutjat per fantasiós. Però, una vegada més, la realitat va superar la ficció.

La Covid va fer saltar pels aires tots els nostres plans: les corbes de creixement es van tornar caigudes lliures; les noves obertures, tancaments abruptes; els beneficis, pèrdues; les noves contractacions, ertos quan no acomiadaments...

Un any després, el món sencer té una sola paraula al cap: ¡vacunació!

D'això depèn la nostra salut, abans que res, però també la recuperació de l'economia a tot el planeta. El món sencer ha centrat els seus esforços a aconseguir una vacuna que ha batut tots els rècords de la història. Ara també necessitem batre el rècord històric mundial de vacunació a tots els països.

El 2008 va ser el sector financer i immobiliari, el 2020 ha sigut el turisme. Això implica un desavantatge per a un país que depèn en gran part de la mobilitat. No en va, som líders mundials en turisme i vam arribar a rebre la visita de 84 milions d'estrangers el 2019. Això suposa que el turisme és el sector que més aporta al PIB del nostre país, el que més ha fet perquè Espanya surti de l'anterior crisi i el que més tornarà a fer per sortir d'aquesta, malgrat ser també el sector més castigat en aquest moment.

De la vacunació depèn que recuperem la mobilitat i de la mobilitat depèn tot el sector turístic.

Per això és molt difícil elaborar avui pressupostos, perquè no sabem fins quan recuperarem la mobilitat. Però el que sí que podem pensar és que el 2021 acabarà amb una vacunació massiva a tot el món i que això ens tornarà una cosa tan preuada i tan necessària com la mobilitat.

El que sabem és que el 2021 ha de ser l'any de la vacunació i del punt d'inflexió, del rebot que ens torni al creixement. Un creixement que, n'estic segur, serà molt més robust el 2022 i el 2023.

A principis del 2021 encara enmig de la boira, no podem fer encara prediccions d'ingressos per a setmana santa o per a l'estiu, però sí podem saber que el rebot serà potent en una crisi que va arribar de forma més abrupta que cap altra, de la nit al dia, i que també haurà de tenir una recuperació més ràpida que anteriors.