El Govern desencalla per fi les ajudes de capital a empreses amb suport de la banca

El Govern i la banca analitzen almenys des de l'agost mesures per evitar que centenars de milers d'empreses amb dificultats de liquiditat com a conseqüència de la pandèmia acabin desapareixent per problemes de solvència causats per l'allargament de la crisi. Els moviments, però, s'han accelerat en els últims dies. Aquesta setmana s'ha produït una reunió per videoconferència entre el Ministeri d'Economia (representat pel Tresor i l'Institut de Crèdit Oficial, ICO), el Banc d'Espanya, les patronals AEB i CECA, i els cinc grans bancs (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia i Sabadell). I divendres l'Executiu ha confirmat per fi oficialment que «reformarà el marc legal per poder augmentar les ajudes directes a autònoms i empreses».

Les negociacions han tractat sobre tres assumptes. El primer va ser l'allargament dels terminis de venciment i manca dels crèdits que els bancs han concedit a empreses amb aval d'entre el 70% i el 80% de l'ICO (115.225.000 d'euros en 951.053 operacions, el 98% per a autònoms i pimes), que es va aprovar al novembre. El segon se centra en com refinançar les companyies viables que hagin rebut aquests crèdits i travessin dificultats de pagament. I el tercer consisteix en com reforçar la solvència de les empreses sostenibles en dificultats mitjançant ajudes de capital. Aquest últim és el que portava més retard, però «el Tresor per primera vegada ha verbalitzat que sí, que anem a això», sostenen fonts bancàries.

La idea inicial era aprovar primer les mesures de refinançament i després les ajudes de solvència, però el Govern preveu ara donar llum verda a tot el paquet alhora. El secretari general del Tresor, Carlos San Basilio, ha traslladat que «cal seguir treballant per tenir-lo a punt al març», segons fonts financeres. El Ministeri d'Economia apunta, per la seva banda, que la intenció és aprovar el pla «com més aviat millor», però precisa que ca l'autorització de la Comissió Europea i que es trigarà un temps a obtenir-la.

S'està treballant en una estimació de quina part del deute empresarial és sostenible (llegiu, pagable), quina part és insostenible (no podria pagar-se ni refinançat-la per les males perspectives de la companyia), i quina part pot arribar a abonar-se si es canvien les seves condicions. El Banc d'Espanya ha pactat amb l'AEB i la CECA donar-li accés a dades agregades i anònimess perquè les patronals facin un estudi que «permeti valorar l'impacte de la Covid-19 al sector empresarial i identificar possibles mesures per atendre les possibles necessitats temporals de liquiditat».